為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    去地檢署比台南到高雄遠！南警趕60公里移送「瞌睡毒蟲」出包

    2025/10/04 07:21 記者王捷／台南報導
    南警白河分局疑似為了趕移送，警訊時見毒嫌打瞌睡撞桌，能叫醒繼續問訊，法院認定屬不正取供排除，販毒罪證不足，僅以轉讓論處判刑2年。（記者王捷攝）

    南警白河分局疑似為了趕移送，警訊時見毒嫌打瞌睡撞桌，能叫醒繼續問訊，法院認定屬不正取供排除，販毒罪證不足，僅以轉讓論處判刑2年。（記者王捷攝）

    台南地院審理黃姓男子涉毒案，警方從白河分局趕65公里當日移送台南地檢署，卻因嫌犯在警詢時打瞌睡撞桌，仍被員警叫醒問供，被認定不正取供，最後功虧一簣，販毒罪變轉讓罪合併判2年。

    台南縣市合併後，未體諒市警局、各分局與南檢的距離，甚至南警市警局不但是六都市距離地方地檢署距離最遠的市警局，還因距離嘉義更近被戲稱「嘉義分局」，尤其位於偏郊的白河分局，距離南檢有60多公里，比從台南市區上國道一號到高雄還遠。

    實務上，警察逮捕嫌犯後要與檢察官共用24小時，警方一面偵查、一面要與檢察官溝通移送時間，在短短十幾個小時內要完成移送、檢方複訊，這是因為刑事訴訟法的規定，然而舊台南縣的警分局，常為趕路移送，時間壓力更大，這次白河分局就疑急著移送出包，讓檢察官起訴的販毒案，被法院認定毒品轉讓，處罰差距很大。

    雖然南檢起訴黃男販毒，但南院審理時，法扶律師聲請勘驗偵查階段的問訊畫面，黃男當時警詢中精神恍惚，雖然員警暫停筆錄約23分鐘，可黃男狀態更差，多次低頭閉眼、身體搖晃，甚至睡著撞到桌子，還被員警叫醒繼續問，法院認定，沒給黃男適當休息，是不正當訊問，警詢自白遭排除。

    當晚移送南檢時，檢察官訊問時間僅20多分鐘，過程中有關懷提醒，黃男也同意繼續接受，這段自白才被採用，但南院認為內容籠統，證據力有限。由於缺乏積極營利證據，法院否定檢方指控的「販賣」事實，改以「轉讓」認定，合併應執行2年徒刑。另一部分指控販賣的證據，因證人供述反覆、通訊內容不足補強，最後宣告無罪。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播