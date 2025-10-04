去地檢署比台南到高雄遠！南警趕60公里移送「瞌睡毒蟲」出包

南警白河分局疑似為了趕移送，警訊時見毒嫌打瞌睡撞桌，能叫醒繼續問訊，法院認定屬不正取供排除，販毒罪證不足，僅以轉讓論處判刑2年。（記者王捷攝）

台南地院審理黃姓男子涉毒案，警方從白河分局趕65公里當日移送台南地檢署，卻因嫌犯在警詢時打瞌睡撞桌，仍被員警叫醒問供，被認定不正取供，最後功虧一簣，販毒罪變轉讓罪合併判2年。

台南縣市合併後，未體諒市警局、各分局與南檢的距離，甚至南警市警局不但是六都市距離地方地檢署距離最遠的市警局，還因距離嘉義更近被戲稱「嘉義分局」，尤其位於偏郊的白河分局，距離南檢有60多公里，比從台南市區上國道一號到高雄還遠。

請繼續往下閱讀...

實務上，警察逮捕嫌犯後要與檢察官共用24小時，警方一面偵查、一面要與檢察官溝通移送時間，在短短十幾個小時內要完成移送、檢方複訊，這是因為刑事訴訟法的規定，然而舊台南縣的警分局，常為趕路移送，時間壓力更大，這次白河分局就疑急著移送出包，讓檢察官起訴的販毒案，被法院認定毒品轉讓，處罰差距很大。

雖然南檢起訴黃男販毒，但南院審理時，法扶律師聲請勘驗偵查階段的問訊畫面，黃男當時警詢中精神恍惚，雖然員警暫停筆錄約23分鐘，可黃男狀態更差，多次低頭閉眼、身體搖晃，甚至睡著撞到桌子，還被員警叫醒繼續問，法院認定，沒給黃男適當休息，是不正當訊問，警詢自白遭排除。

當晚移送南檢時，檢察官訊問時間僅20多分鐘，過程中有關懷提醒，黃男也同意繼續接受，這段自白才被採用，但南院認為內容籠統，證據力有限。由於缺乏積極營利證據，法院否定檢方指控的「販賣」事實，改以「轉讓」認定，合併應執行2年徒刑。另一部分指控販賣的證據，因證人供述反覆、通訊內容不足補強，最後宣告無罪。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法