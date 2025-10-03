10/3 今彩539頭獎開3注！800萬獎落新北、竹縣市 中秋加碼開8組

10月3日開獎的第114000240期今彩539頭獎開出3注；第114000093期大樂透則摃龜。大樂透中秋加碼100組100萬元開出8組，剩下27組未開出。（本報合成）

10月3日開獎的第114000240期今彩539頭獎開出3注，分別由新北市板橋區吳鳳路19之5號的「尚虹彩券行」、新竹市東區頂竹里南大路289號1樓的「億兆彩券行」和新竹縣竹東鎮鷄林里杞林路63號1樓的「吉立彩券行」開出，第114000093期大樂透則摃龜。大樂透中秋加碼100組100萬元開8組，剩27組未開出。

第114000093期大樂透中獎號碼「04、18、36、40、41、43，特別號：29」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共41注中獎，每注可得6萬3252元；肆獎共128注中獎，每注可得1萬4570元；伍獎共2481注中獎，每注可得2000元；陸獎共3519注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬5565注中獎，每注可得400元；普獎共4萬5872注中獎，每注可得400元。

第114000093期49樂合彩中獎號碼為「04、18、36、40、41、43」。四合摃龜；三合共72注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2409注中獎，每注可得1250元。

第114000240期今彩539中獎號碼為「10、16、19、21、28」。頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共181注中獎，每注可得2萬元；參獎共5955注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9168注中獎，每注可得50元。

第114000240期39樂合彩中獎號碼為「10、16、19、21、28」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共173注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1391注中獎，每注可得1125元。

第114000240期3星彩中獎號碼為「779」。壹獎共92注中獎，每注可得1萬元。

第114000240期4星彩中獎號碼為「8479」。壹獎共7注中獎，每注可得10萬元。

大樂透中秋加碼100組100萬元開出8組，總中獎注數9注，其中7組為單注中獎、各得獎金100萬元，1組為2注均分、各得50萬元。台彩說，大樂透中秋加碼100萬獎項尚有27組未開出，將於下期（7日）繼續加開。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透中秋加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

