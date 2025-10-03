躲文大宿舍浴室偷拍 水電工手機有沐浴照卻無罪原因曝

圖為文化大學外觀。（資料照）

從事水電工的劉姓男子，去年潛入文化大學大倫館男生宿舍並藏身浴室，管理員發現後報警。士林地院審理認為，劉男行為已侵害校方管理權與學生居住安寧，依無故侵入他人建築物罪判拘役30日，可易科罰金；至於檢方指控其偷拍學生盥洗畫面，因證據不足，依無罪推定判無罪。

判決指出，現年34歲的劉男明知文大大倫館宿舍屬校方管理區域，不得任意進入，卻於去年10月14日下午2時24分，趁大門未關閉之際，擅自闖入宿舍並藏匿於5樓浴室隔間。直至當晚8時14分，管理員察覺異狀後，隨即通報校安人員後報警，全案因此曝光。

針對檢方指控劉男利用手機窺視、偷拍2名學生盥洗及更衣畫面，法院調閱扣押的手機檢視，發現雖有拍攝到男性沐浴或隱私部位照片，但畫面中並無臉部或可辨識特徵，無法確認對象身分。兩名被害學生也在庭上表示，照片中的人並非自己。

法官認為，檢方提出的證據不足以證明偷拍行為與特定被害人有關，難以形成有罪心證，因此判決無罪。法院強調，檢察官對犯罪事實負舉證責任，若無法提供足以說服法官的證據，應依無罪推定原則，判決劉男無罪。

法院審理時，劉男對侵入宿舍的事實坦承不諱，與監視器畫面及現場採證相符，事證明確。法官指出，劉男未經同意闖入校園宿舍，不僅破壞宿舍學生的居住安寧，更影響校園治安，行為實為不該，考量其已認罪，判刑拘役30日，可易科罰金；至於偷拍部分則宣告無罪。可上訴。

