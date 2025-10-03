為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    躲文大宿舍浴室偷拍 水電工手機有沐浴照卻無罪原因曝

    2025/10/03 21:18 記者劉詠韻／台北報導
    圖為文化大學外觀。（資料照）

    圖為文化大學外觀。（資料照）

    從事水電工的劉姓男子，去年潛入文化大學大倫館男生宿舍並藏身浴室，管理員發現後報警。士林地院審理認為，劉男行為已侵害校方管理權與學生居住安寧，依無故侵入他人建築物罪判拘役30日，可易科罰金；至於檢方指控其偷拍學生盥洗畫面，因證據不足，依無罪推定判無罪。

    判決指出，現年34歲的劉男明知文大大倫館宿舍屬校方管理區域，不得任意進入，卻於去年10月14日下午2時24分，趁大門未關閉之際，擅自闖入宿舍並藏匿於5樓浴室隔間。直至當晚8時14分，管理員察覺異狀後，隨即通報校安人員後報警，全案因此曝光。

    針對檢方指控劉男利用手機窺視、偷拍2名學生盥洗及更衣畫面，法院調閱扣押的手機檢視，發現雖有拍攝到男性沐浴或隱私部位照片，但畫面中並無臉部或可辨識特徵，無法確認對象身分。兩名被害學生也在庭上表示，照片中的人並非自己。

    法官認為，檢方提出的證據不足以證明偷拍行為與特定被害人有關，難以形成有罪心證，因此判決無罪。法院強調，檢察官對犯罪事實負舉證責任，若無法提供足以說服法官的證據，應依無罪推定原則，判決劉男無罪。

    法院審理時，劉男對侵入宿舍的事實坦承不諱，與監視器畫面及現場採證相符，事證明確。法官指出，劉男未經同意闖入校園宿舍，不僅破壞宿舍學生的居住安寧，更影響校園治安，行為實為不該，考量其已認罪，判刑拘役30日，可易科罰金；至於偷拍部分則宣告無罪。可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播