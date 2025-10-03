苗栗砍人男專挑弱小女童 高大成點出「頭殼壞去」：還會再犯

高大成說，嫌犯將刀綁在手刺人，殺人意圖明顯，而吸食安非他命傷腦，出現被害妄想而殺人，還會再犯。（記者蔡淑媛攝）

苗栗市48歲男子邱明治當街連續隨機砍人，還挑弱小的國小女童下手，造成2名11歲女童、50多歲男子受傷。對此，法醫高大成說，嫌犯將刀綁在手上刺人，殺人意圖明顯，而吸食安非他命會造腦部軟化、血管發炎，導致精神疾病，而且傷害不可逆，研判他出現被害妄想而殺人，還會再犯。

高大成說，過去相驗的案例中，至少就10個吸引安非他命，出現被害妄想，以為有人要害他，最後自己跑去跳樓，或是高血壓、腦出血猝死。

請繼續往下閱讀...

高大成說，吸毒後產生的被害妄想，又屬安非他命最嚴重，安非他命屬於一種中樞神經刺激劑，吸食會造成腦細胞與神經元死亡，只要吸安2、3年就會造腦部永久性的傷害。

邱嫌10年前就在同一家超商持利剪刺傷4人，高大成認為，邱嫌之前犯案是挑成年男性下手。這次他就改挑比較不會反抗的老弱婦孺，甚至擔心刀子掉落，用膠帶把刀子綁在手上。邱嫌應該是被害妄力想再犯，而且隨機找弱小者行凶，殺人意圖明顯，如果不制約，恐會再犯。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

