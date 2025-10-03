為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    一審獲無罪、二審證詞矛盾成破口 毒販逆轉判8年半

    2025/10/03 21:31 記者王捷／台南報導
    歐姓男子販毒案一審獲判無罪，二審時劉姓證人搬出「3年前中秋節朋友送毒品」說法，遭法院認定矛盾不可信，最終逆轉翻盤，判刑8年半。（記者王捷攝）

    「3年前的中秋節」證詞，讓原本無罪的販毒案在今年中秋節翻盤。歐姓男子賣毒一審獲無罪，二審劉姓證人稱，前年3月被抓時，手上的毒品與歐男無關，是3年前中秋節朋友送的，但法官不採信，認定歐男販毒判8年半。

    前年3月間，劉男與陳姓女友去歐男住處，以7萬元買毒藥丸3袋。離開時劉男因疏忽遺落毒品，數日後陳女依指示開車至台南「刺青異人館」前取回。隨後陳女駕車違規遭警方攔查，從副駕腳踏墊下查獲3袋毒品，重量合計近96公克，進一步循線查出歐男涉案。

    一審時，歐男堅稱雙方只是聊天，並未進行交易，毒品是劉男自行遺留；辯護人也指出，劉男與陳女證詞矛盾，請求無罪。當時法院採信部分說法，判決歐男免責。

    但檢方上訴後，高等法院台南分院認為，劉男與陳女在警詢和偵訊中的陳述互相呼應，包括付款金額、交付地點及細節，且監視錄影可佐證。尤其7萬元現金，事前就放在陳女的包包內，顯示雙方早有交易約定，不可能單純只是「聊天」。

    到二審時，劉男突然改口，聲稱那3包藥丸是2022年中秋節朋友送給他，之後半年未動用才帶去歐男家。法院認為這說法與毒癮者習性不符，不可能把毒品放在身邊半年都沒動。

    合議庭認定，歐男與同夥共同販賣毒品給劉男與陳女，販賣數量及金額非輕微，社會危害重大。歐男始終否認犯罪，台南高分院認為他毫無悔意，最終依販賣毒品罪判處歐男8年半徒刑。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

