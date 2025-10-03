為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    書畫學生變小三？妻撿夫垃圾桶保險套求償 法院判2人賠10萬

    2025/10/03 21:09 記者鮑建信／高雄報導
    陳男被妻子指控偷吃，求償百萬元，橋頭地院判決他和小三連帶賠償精神撫慰金10萬。（情境照）

    陳男被妻子指控偷吃，求償百萬元，橋頭地院判決他和小三連帶賠償精神撫慰金10萬。（情境照）

    高市陳姓男子疑偷吃比他小20餘歲的小三，卻忘了銷毀保險套，被其妻在垃圾桶發現，大怒求償100萬元精神撫慰金，橋頭地院判決2人連帶賠償10萬元。

    結婚30餘年的陳妻指出，今年1月間，她在北高雄住處打掃，多次發現垃圾桶內有保險套，指控小茹（化名）到家裡，跟她先生學毛筆、畫畫，雙方發生不倫戀，讓她飽受精神折磨，並在親朋好友面前顏面盡失，抬不起頭。

    陳妻又說，經常看到其夫和小茹在住處附近有勾手等親密舉動，要求2人連帶賠償精神撫慰金100萬元。

    陳男則表示，2人在去年3月間認識，僅一同飯後散步聊天，後來他教小茹寫毛筆跟畫畫，雖曾外出買菜，因他是長輩，很自然牽手或勾手，並無曖昧或親密意圖；又說，保險套是他自慰所留，否認發生性關係。

    橋頭地院開庭調查，現有證據無法證明保險套與被告等有關，但2人親暱舉止，已逾越一般朋友關係，並審酌兩造收入、學歷等情形，認為賠償10萬元比較合理。

