北市堤頂大道爆命案!「心靈療育師」瘦成皮包骨疑遭虐死 創辦人等殺人罪送辦

「藝識流」心靈療育學院創辦人王女等人被送辦。（記者鄭景議翻攝）

台北市中山區堤頂大道名為「藝識流」的心靈療育學院，上月29日傳出30歲林姓療育師，疑長期被飲食控制及虐打失去呼吸心跳，送醫後於1日不治。警方獲報後認為學院涉重嫌，昨（2日）前往學院逮捕創辦人王女、營運長王男、執行長吳男、療育顧問林男，依殺人等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

林男當時經營運長報案並由救護車緊急送醫，送抵醫院時已呈現到院前心肺功能停止，急救後仍不治。警方到場勘驗，發現死者體態過於瘦弱，幾乎已經變成皮包骨的狀態，看似長期沒有正常飲食，且臉部有瘀青痕跡，認為死因不單純，立即報請檢察官相驗。

中山分局警方調查，林姓療育師於2018年就任職於該學院，至今已有六年多，且都住在學院內，期間並無解僱或辭職紀錄，近年則疑似業績不佳，沒有為學院帶來業績。警方起初以妨害自由及傷害致死方向偵辦，經進一步比對跡證後，認定學院方涉案情節重大，懷疑學院長期以業績不佳為由，控制林男行動甚至虐打林男致死，因此2日前往學院，將創辦人40歲王女等四人依殺人罪拘提到案。

四人在林男被送醫前均在學院，警方認為四人涉嫌，但四人到案後對於案情均避重就輕，沒有坦承對死者有囚禁、施暴不給飲食的狀況，警方未採信四人說法，訊後依殺人、妨害自由等罪嫌送辦。

台北市中山區堤頂大道上名為「藝識流」的心靈療育學院。（記者鄭景議翻攝）

