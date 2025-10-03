為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    軍人約炮「機車妹」判1年半 法官：不是騎車就成年喔

    2025/10/03 19:59 記者王捷／台南報導
    莊姓前軍人辯稱看到對方騎機車，誤認對方已成年。示意圖，非當事人。（資料照）

    莊姓前軍人辯稱看到對方騎機車，誤認對方已成年。示意圖，非當事人。（資料照）

    莊姓前軍人透過網路約炮，結識未滿16歲的女學生並發生性行為，雖然莊男自稱看到女學生騎機車，以為她成年了，但台南地方法院未採信，因為莊男自己17歲就開始騎機車，所以依軍刑法與刑法規定，判處1年半。

    檢方主張，莊姓男子在服役期間在網路約到女學生，兩度與對方發生行為，莊男知道滿16歲才有性自主權，但仍與女學生發生關係，並在旅館及住處發生行為，其中一次屬於強制性交，應依法重判。

    莊男辯解稱，他知道滿16歲才有性自主權，雖然他也懷疑女學生未成年，還曾經觀察對方有沒有揹書包、穿制服，但曾看到女學生騎機車、打耳洞，並聽對方自稱17歲，誤以為她滿16歲。

    但法院認為，這些情況不足以作為年齡判斷依據，雖然機車駕照的申請門檻是18歲，但社會上存在大量無照駕駛的現象，也就是說，看到一個人騎車，並不能保證已經成年，而起莊男自己也坦承，17歲就開始騎機車，所以不採信莊男的說詞。

    法院審酌雙方對話，女學生雖訊息中提及「我一直說不要，你還硬要上」，但被告立即反駁否認，並強調「不是說這樣才好玩」，雙方互動仍有討論交往關係。對話顯示學生事後仍主動聯繫，甚至表示要繼續當朋友，未出現典型被害人迴避或畏懼的反應。

    合議庭認為，這些訊息難以成為補強證據，雖能顯示雙方爭執，但不足以證明存在違反意願的強制情節，因此檢方主張的強制性交罪名無法成立，僅就未滿16歲性交部分予以認定。

    另外，現役軍人即使在退伍後，仍須對服役期間的行為負責，莊男利用對方年少識淺，仍與其發生行為，已對身心造成傷害，合議庭綜合考量被告年紀尚輕、無前科紀錄、退伍後須負擔家庭，但也未能與對方和解，判處1年半。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

