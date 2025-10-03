性侵害追訴權時效釋憲卡關 司法院：將提出延長追訴權時效修法建議

司法院昨日召開「人權與兒少保護及性別友善委員會」第17次會議，因憲法法庭目前實質癱瘓致釋憲案結果仍遙遙無期，會議決議，針對性侵害案件被害人為兒童及少年時，司法院將在未來參與法務部研議刑法追訴權時效會議時，積極提出延長追訴時效及相關規範的政策建議。（記者楊國文攝）

司法院昨（2）日召開「人權與兒少保護及性別友善委員會」第17次會議，鑑於民團質疑「性侵害追訴權時效過短」，以致許多兒童、少年被害人無法提告，尚有許多加害人逍遙法外，但聲請釋憲則因憲法法庭目前實質癱瘓，釋憲案結果仍遙遙無期，會議決議，針對性侵害案件被害人為兒童及少年時，司法院將在未來參與法務部研議刑法追訴權時效會議時，積極提出延長追訴時效及相關規範的政策建議。

另外，針對近期頻傳的家庭暴力案件，會議決議強化法院人員對家庭暴力防治法通報義務，若被告獲具保、釋放等情形，應於第一時間通報警政與家防中心，以保障被害人權益。

此項會議由代理院長謝銘洋主持，會中就家庭暴力案件制度檢討，並對近期社會關注的家庭暴力與性別暴力事件提出重要決議，另就兒少性侵害案件司法保障及同性婚姻收養實務運作等議題討論。

司法院指出，針對近期頻傳的家庭暴力案件，會議決議，強化法院人員對家庭暴力防治法通報義務，並落實家庭暴力防治法第34條之1規定，對於犯家庭暴力罪或違反保護令罪被告，經檢察官或法官訊問後，認無羈押之必要，而命具保、責付、限制住居或釋放者，或羈押中被告經法院撤銷、或停止羈押者釋放前，應立即通知警政與家防中心，以保障被害人權益。

另外，司法院將進一步檢討，並強化家庭暴力防治網絡合作，掌握高風險個案，及時啟動保護措施，確保被害人的人身安全，提升保護效能。

針對性侵害案件的被害人為兒童及少年時，會議決議，司法院將在未來參與法務部研議刑法追訴權時效會議時，積極提出延長追訴時效及相關規範的政策建議。

司法院表示，此次會議決議將具體落實於後續施政，以強化家庭暴力防治機制、提升兒少被害人的司法保障，並促進性別平等，實踐司法維護人權核心價值。

