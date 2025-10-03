為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    斗六情侶疑感情糾紛 大馬路上演飛車追逐 路旁車輛衰被撞

    2025/10/03 18:40 記者黃淑莉／雲林報導
    情侶疑因感情糾紛竟在馬路上演飛車追逐，轎車嚴重受損，2駕駛都受輕傷。（民眾提供）

    楊姓女子疑與陳姓男子發生感情糾紛，竟開車高速追撞陳男駕駛的轎車，猛烈撞擊聲及2輛轎車迎面而來嚇壞路旁住戶，楊女、陳男均受輕傷，但2輛車受損嚴重，還有波及停放路旁車輛，修車費及罰單恐要大失血，民眾搖頭，一時衝動代價不小。

    事故發生在（2）日下午4點48分，在斗六市北祥街與東興路口，目擊民眾指出，1輛黑色轎車從後方快速衝撞前方黑色休旅車，休旅車轉360度停住，轎車車頭撞上路旁電桿，車頭嚴重受損，碰一聲巨響嚇壞路人。

    斗六警分局獲報到場處理，據指出，疑是楊姓女子與陳姓男子因發生感情糾紛，楊女駕車猛踩油門衝撞陳男車輛，強大撞擊力波及一旁住戶牆壁及停放車輛受損，幸2駕駛均受輕傷，楊女送醫，雙方酒測值均為0，警方已調閱監視器及相關證人證詞，釐清事故原因。

    警方也呼籲，`駕駛人切勿因私人糾紛在路上發生衝突，更不能藉由危險駕駛洩憤，若有情感、財務糾紛應尋正常管道處理，警方對任何危害公共安全行為將依法究辦，確保用路人安全。

