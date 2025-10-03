「無照伯」騎車過失致死 受害家屬選擇原諒：對方也是辛苦人

紀姓男子無照撞死騎士，本應加重處罰，家屬認為「告贏也拿不到錢，父親也不會起來」，加上肇事者境遇艱辛，選擇原諒。（資料照）

65歲紀姓男子無照騎車撞死林姓騎士，最後林男家屬認為告贏也拿不到錢，父親不會復生，又見紀男太太中風、家境困難，也是「辛苦人」，最終選擇原諒。台南地方法院因此判處3月、緩刑2年，並須完成公益勞務100小時。

紀男去年10月清晨7點多，行經南區公英五街與中華南路一段77巷無號誌路口時，未依規定減速、注意車前狀況，直接直行。當時林男由北往南駛入，同樣未依規定讓右方車先行，兩車閃避不及發生碰撞。林男腦部嚴重出血，送醫急救仍在11月傷重不治。

法院依車輛行車事故鑑定意見，認定林男違反「左方車應讓右方車」的規則、是主要肇因，紀男雖然無照上路，但未減速注意構成次要原因。法院指出，紀男駕照被吊銷快10年，未再考領的情況下仍騎車，已觸犯汽車駕駛人未領有駕照駕車過失致死罪，依法應加重處罰。

紀男在庭審中辯稱，自己國中畢業後只能做臨時工，收入不固定，且太太中風多年需要照顧，經濟困難無力賠償；他承認明知無照不能騎車，卻因生活所迫仍上路，對事故結果深感懊悔。

林男家屬則在調解時表達諒解，強調父親已經過世，就算告贏也拿不到錢，父親也不會起來，他們認為紀男也是辛苦人，選擇只接受保險理賠。

法院並考量紀男當場承認肇事，且林姓騎士為事故主因，紀男在警方到場即承認肇事、符合自首要件，被害人家屬也選擇原諒，法院綜合考量後，量刑3月、宣告緩刑2年，並命完成公益勞務100小時。

