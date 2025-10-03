為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    苗栗男連續砍人「有再犯殺人之虞」 苗檢聲押禁見

    2025/10/03 18:05 記者彭健禮／苗栗報導
    警方移送砍人邱男，苗栗地方檢察署檢察官複訊後，認邱男涉犯重罪，且有逃亡、再犯殺人犯行之虞，向法院聲請羈押禁見。（記者彭健禮翻攝）

    警方移送砍人邱男，苗栗地方檢察署檢察官複訊後，認邱男涉犯重罪，且有逃亡、再犯殺人犯行之虞，向法院聲請羈押禁見。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗市48歲男子邱明治昨天當街連續隨機砍人，警方今天下午依殺人未遂罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦，檢察官複訊後，認邱男涉犯重罪，且有逃亡、再犯殺人犯行之虞，向法院聲請羈押禁見。

    苗栗地檢署發言人、主任檢察官劉偉誠說明，邱男經檢察官複訊後，檢察官認邱男涉犯成年人故意對兒童犯殺人未遂、成年人故意對兒童犯傷害罪，以及殺人未遂、傷害罪等犯罪嫌疑重大。

    其中，邱男所涉犯殺人未遂罪嫌，為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有相當理由認邱男有逃亡之虞，又檢察官審查相關事證，認邱男有反覆實施殺人罪之虞，向法院聲請羈押禁見。

    邱男10年前持利剪於超商內刺傷3名無辜顧客及1名到場處理員警，犯殺人未遂罪被判處9年3個月，今年3月服刑期滿出獄，昨天下午又再手纏利刃於街頭隨機砍人，造成2名建功國小11歲丁姓、徐姓女童及50歲林姓男子受傷，3名傷者經救治，目前都住院，其中丁姓女童、林男仍在加護病房。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播