苗栗男連續砍人「有再犯殺人之虞」 苗檢聲押禁見

警方移送砍人邱男，苗栗地方檢察署檢察官複訊後，認邱男涉犯重罪，且有逃亡、再犯殺人犯行之虞，向法院聲請羈押禁見。（記者彭健禮翻攝）

苗栗市48歲男子邱明治昨天當街連續隨機砍人，警方今天下午依殺人未遂罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦，檢察官複訊後，認邱男涉犯重罪，且有逃亡、再犯殺人犯行之虞，向法院聲請羈押禁見。

苗栗地檢署發言人、主任檢察官劉偉誠說明，邱男經檢察官複訊後，檢察官認邱男涉犯成年人故意對兒童犯殺人未遂、成年人故意對兒童犯傷害罪，以及殺人未遂、傷害罪等犯罪嫌疑重大。

其中，邱男所涉犯殺人未遂罪嫌，為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有相當理由認邱男有逃亡之虞，又檢察官審查相關事證，認邱男有反覆實施殺人罪之虞，向法院聲請羈押禁見。

邱男10年前持利剪於超商內刺傷3名無辜顧客及1名到場處理員警，犯殺人未遂罪被判處9年3個月，今年3月服刑期滿出獄，昨天下午又再手纏利刃於街頭隨機砍人，造成2名建功國小11歲丁姓、徐姓女童及50歲林姓男子受傷，3名傷者經救治，目前都住院，其中丁姓女童、林男仍在加護病房。

