夫當金主妻代操盤？關係破裂求償537萬 卻因一句話駁回請求

婚後丈夫匯入600多萬元交妻子操盤，關係破裂後請求返還537萬。法院認定帳戶難分家用、投資，且丈夫曾回覆「你不是有賺」，顯示認定獲利屬妻子所得，駁回上訴維持敗訴。（資料照）

周姓男子主張婚後匯入資金委任李姓妻子投資股票，但關係惡化後終止契約，並請求返還537多萬元，高等法院台南分院以周男一句話「你不是有賺」，認定李女投資獲利，被周男視為李女所得，加上沒有委任契約存在，駁回上訴。

周男婚後因工作繁忙，將共608萬5574元匯入李女管理的帳戶，交由她操作股票。雙方關係惡化後，李女更於前年以訊息表達要離婚，周男寄發律師函終止委任，主張契約消滅後應返還資金。經扣除李女曾匯回的70萬元及誤植的1萬2767元，請求返還537萬2807元及利息。

周男因沒有舉證證明兩人間存在委任契約，款項也難以認定為委任投資，因此一審時被駁回，他不服上訴。

李女則辯稱，兩人並無委任契約存在，匯入金錢主要用於房租、醫療及生活費支出，帳戶明細亦顯示多筆非投資用途，甚至有第三人匯款，並非專用投資帳戶。她強調，若真為委任投資，依證券交易法精神應訂立書面契約，現有證據並不支持周男說法。

法院審酌後認為，帳戶雖有股票交易，但同時充斥日常開銷紀錄，難以單純認定為委任投資。尤其在一次通訊對話中，李女提醒周男要轉帳5萬元，周男卻回覆「你不是有賺」。

法院解讀，李女身為家庭主婦並無固定收入，「有賺」應指帳戶股票買賣所得，周男卻說「你不是有賺」而非「我有賺」或「我們有賺」，顯示他將獲利視為李女所得，與主張委任矛盾，所以駁回他的請求，維持原判。

