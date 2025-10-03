為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    機車牌貼「劫財沒有、劫色配合」被警攔 外送員最少噴2400元

    2025/10/03 16:55 記者陳建志／台中報導
    台中梁姓外送員騎乘的機車，車牌上貼「劫財沒有、劫色配合」貼紙被開單。（記者陳建志翻攝）

    台中一名從事外送工作的梁姓男子（37歲），前天騎機車行經北屯區，員警發現他的車牌貼著「劫財沒有、劫色配合」貼紙，因貼紙已經遮住牌號將他攔下，梁男被攔原本一頭霧水，直到員警說明才知道已經違規。警方當場開單告發，將面臨2400元以上、4800元以下罰鍰。

    這名梁姓男子（37歲）前天下午2點40分騎著外送機車、停在北屯區崇德路三段與松竹路二段路口，剛好就在台中市警局第五分局四平派出所旁，正要出勤的警員趙伯修及何思嫺看到上前將他攔停。

    梁男一開始不解員警為何攔他，只見員警蹲在他的機車後方指著車牌說「劫財沒有、劫色配合」貼紙已經違規，梁男一頭霧水，員警告知「車牌上面的反光貼紙遮住了牌號，導致牌號無法清楚完整辨認，明顯違反規定」，梁男才說機車是家屬的、不清楚為什麼會貼這樣的貼紙。員警依道路交通管理處罰條例第13條第1款，開罰2400元以上、4800元以下罰鍰。

    第五分局分局長劉其賢表示，車輛號牌應保持清楚可辨認，號牌污穢依道路交通管理處罰條例可處新台幣300元以上、600元以下罰鍰；若安裝其他器具導致不能辨認牌號，也會依該條例處新台幣2400元以上、4800元以下罰鍰。

