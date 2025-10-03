涉賣3清潔隊員職缺 前屏東縣竹田鄉長傅民雄起訴

前竹田鄉長傅民雄被起訴。（資料照）

前屏東縣無黨籍竹田鄉長傅民雄，任內收受工程回扣，今年7月被屏東地院依貪污罪重判20年徒刑，接著在8月又被檢方查獲擔任鄉長期間，涉嫌販賣清潔隊員職務牟利，向法院聲押禁見獲准，屏檢今偵結依收賄罪提起公訴。

傅民雄先是自2015年起，透過鄉公所辦理各項工程案機會，陸續收受回扣近200萬元，屏東地院在7月底將他判刑20年、褫奪公權8年及罰款200萬元。

屏東地檢署後續調查發現，2022年6、7月間，時任竹田鄉長的傅民雄接獲李姓鄉民請託，內定錄取其子為清潔隊隊員，然李男的兒子卻未能在甄試期限內繳交體檢資料，傅民雄遂指示所屬延長甄選報名期間，讓其完成報名並順利參加面試，經傅民雄給予較高評分而獲錄取，李男為表達對傅民雄的謝意，於同年11月間，將10萬元攜往傅的住處並交付給傅。

檢方並查出，同年7月間，傅民雄另向劉姓鄉民表示，公所即將辦理清潔隊員甄選，劉男即前往醫療機構進行體檢，並完成報名參加面試，經傅民雄給予較高評分而獲錄取，劉男之父為向傅民雄表示謝意，遂於9月間，前往竹田鄉公所2樓鄉長室外走廊，將10萬元賄金交予傅，此外，施姓鄉民為使其子順利錄取清潔隊員，也在7月間前往傅的住處請託，並表示錄取後將提供賄賂，嗣後施男兒子果然高分錄取，然因報到就職不久即遭解雇，施男因而未向傅交付賄賂。

檢方偵辦後，認為傅民雄犯貪污治罪條例之收受賄賂罪，應提起公訴，其餘涉案3名被告李、劉及施男均獲緩起訴處分，須各別向公庫支付3萬元。

