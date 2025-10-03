苗栗隨機砍人兇嫌移送地檢 一路低頭不語

警方下午3點多將邱嫌依殺人未遂罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦，邱男於移送過程中，面對媒體鏡頭低頭不發一語。（記者彭健禮翻攝）

苗栗市隨機砍人案兇嫌邱明治，昨就逮後面對警方詢問拒絕回答，警方下午3點多將他依殺人未遂罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦，邱男於移送過程中面對媒體鏡頭低頭不發一語，與行兇時的狠勁產生極大落差。

邱明治，昨天下午手纏利刃於街頭隨機砍人，造成2名建功國小11歲徐姓、丁姓女童及50歲林姓男子受傷。根據超商周邊街道監視器影像顯示，邱男昨天下午3點多騎機車出門，於住家社寮街、長安街等路段繞來繞去，於社寮街與落單的徐姓女童交會而過。邱男隨即折返，於道路上將機車停下，走向徐姓女童。

當時徐姓女童背對著邱男，毫無防備，邱男一把抓住徐姓女童的脖子，接著用手纏利刃朝女童正面刺砍2、3刀，徐姓女童受傷後，朝超商逃跑求救。當時欲前往超商繳費的林男發現徐姓女童受傷，趨前關心，打電話報警時，遭騎車尾隨到來的邱男從背後突襲，胸、背各中一刀，林男負傷支開邱男，保護徐姓女童順利逃離。

