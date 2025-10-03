南市十大肇事路口曝光 前9月死亡車禍麻豆分局轄區最多

南市議員蔡宗豪要求交通大隊應立即公布交通事故熱點，提醒民眾提高警覺，以減少憾事發生。（蔡宗豪提供）

台南市今年交通事故頻繁，今年1至6月十大肇事路口，以永康區佔4個路口居全市之冠，而統計至9月的A1類（死亡事故）道路交通事故第一名為麻豆分局所屬轄區，死亡案件高達17件。

南市警察局統計，今年截至9月為止，台南市A1交通事故121件，死亡人數127位，比去年同期略增，今年警方於近幾個月來加強宣導及執法，交通事故及傷亡人數已明顯降低。其中A1類道路交通事故第一名為麻豆分局，死亡案件17件；第二名為善化分局共14件，第三名為新營分局13件，希望民眾在易肇事路段能夠減速慢行，小心駕駛。

南市議員蔡宗豪今天質詢要求交通大隊應立即公布交通事故熱點，提醒民眾在經過這些高危地區能提高警覺，以減少憾事發生。他指出，目前死亡案件較多為麻豆、善化、新營、歸仁分局等轄區，可能轄內有快速道路或高速公路，駕駛人容易超速造成。

根據警方統計，今年1至6月南市十大肇事路口依序為：1.永康區中央路、中華路。2.永康區中正南路、中華路。3.北區公園路、長榮路五段。4.北區林森路三段、開元路。5.永康區大橋三街、中華路。6.北區大興街、中華北路一段。7.中西區府前路一段、開山路。8.永康區中山東路、中山南路。9.東區東寧路、林森路二段。10.東區東門圓環、東門路一段。

南市警察局長林國清表示，肇事前五大原因，包括駕駛自己本身恍神、心不在焉，以及闖紅燈、超速、轉彎不讓直行車先行、逆向行駛，將會加強宣導及執法。

