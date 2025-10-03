非法經營保險業務吸金1.1億 金安保負責人張仕霖收押禁見

金安保網路平台有限公司涉非法吸金1.1億元，新北地檢署指揮刑事局兵分12路發動搜索，訊後依違反銀行法、保險法、刑法加重詐欺等罪嫌，聲押禁見張仕霖、監察人吳昱勲、執行長丁慶安。（資料照）

金安保網路平台有限公司負責人張仕霖等人，涉嫌從2020年起推出「安心33互助保障」專案，宣稱「免體檢、免疾病告知、無年齡上限且終生保障」，非法吸金1.1億元；新北地檢署10月1日指揮刑事局兵分12路發動搜索，訊後依違反銀行法、保險法、刑法加重詐欺等罪嫌，聲押禁見張仕霖、監察人吳昱勲、執行長丁慶安，並查扣現金、帳戶款項1千多萬元；法院今訊後裁定張仕霖收押禁見，吳昱勲100萬元交保、丁慶安50萬元交保，2人均限制住居及接受科技設備監控。

檢警調查，張仕霖等人涉嫌於2020年起推出「安心33互助保障」，宣稱會員（要助人）每月繳互助費3600元、每年支付1200元年費，互助費繳滿36期，即享有25萬元人身故互助金，也可選退還110%互助費；繳滿60期享33萬元人身故互助金，同樣可選退還110%互助費；另外若想要提早終止契約，繳滿30萬後，可退還110%互助費總繳金額，但張等人實際上將收取的互助費、年費，用以支付業務員佣金後，挪為己用，犯罪所得初估高達1.1億元。

新北檢企業犯罪專組檢察官王涂芝昨指揮刑事局，至新北市三重、新莊等12處實施搜索，並拘提張仕霖等5人到案，複訊後認為，張、吳、丁3人涉及「保險法」非保險業者經營保險業務、「銀行法」非法吸金、刑法加重詐欺、「多層次傳銷管理法」經營違法多層次傳銷事業、商業會計法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見；至於同案被告、金安保公司楊姓及張姓員工，檢方訊後諭令2人各5萬元交保。

