為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    非法經營保險業務吸金1.1億 金安保負責人張仕霖收押禁見

    2025/10/03 17:28 記者王定傳／台北報導
    金安保網路平台有限公司涉非法吸金1.1億元，新北地檢署指揮刑事局兵分12路發動搜索，訊後依違反銀行法、保險法、刑法加重詐欺等罪嫌，聲押禁見張仕霖、監察人吳昱勲、執行長丁慶安。（資料照）

    金安保網路平台有限公司涉非法吸金1.1億元，新北地檢署指揮刑事局兵分12路發動搜索，訊後依違反銀行法、保險法、刑法加重詐欺等罪嫌，聲押禁見張仕霖、監察人吳昱勲、執行長丁慶安。（資料照）

    首次上稿15:50
    更新時間17:28（新增裁定結果）

    金安保網路平台有限公司負責人張仕霖等人，涉嫌從2020年起推出「安心33互助保障」專案，宣稱「免體檢、免疾病告知、無年齡上限且終生保障」，非法吸金1.1億元；新北地檢署10月1日指揮刑事局兵分12路發動搜索，訊後依違反銀行法、保險法、刑法加重詐欺等罪嫌，聲押禁見張仕霖、監察人吳昱勲、執行長丁慶安，並查扣現金、帳戶款項1千多萬元；法院今訊後裁定張仕霖收押禁見，吳昱勲100萬元交保、丁慶安50萬元交保，2人均限制住居及接受科技設備監控。

    檢警調查，張仕霖等人涉嫌於2020年起推出「安心33互助保障」，宣稱會員（要助人）每月繳互助費3600元、每年支付1200元年費，互助費繳滿36期，即享有25萬元人身故互助金，也可選退還110%互助費；繳滿60期享33萬元人身故互助金，同樣可選退還110%互助費；另外若想要提早終止契約，繳滿30萬後，可退還110%互助費總繳金額，但張等人實際上將收取的互助費、年費，用以支付業務員佣金後，挪為己用，犯罪所得初估高達1.1億元。

    新北檢企業犯罪專組檢察官王涂芝昨指揮刑事局，至新北市三重、新莊等12處實施搜索，並拘提張仕霖等5人到案，複訊後認為，張、吳、丁3人涉及「保險法」非保險業者經營保險業務、「銀行法」非法吸金、刑法加重詐欺、「多層次傳銷管理法」經營違法多層次傳銷事業、商業會計法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見；至於同案被告、金安保公司楊姓及張姓員工，檢方訊後諭令2人各5萬元交保。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播