    傳士林國中女生遭陌生男掐脖 警調監視器追查釐清

    2025/10/03 16:11 記者劉慶侯／台北報導
    黑衣短褲男下公車後，疑似和國中女學生發生衝撞。（警方提供）

    黑衣短褲男下公車後，疑似和國中女學生發生衝撞。（警方提供）

    苗栗才發生隨機砍傷學童的駭人案件，台北市士林區今驚傳有女國中生疑似遭不明男子掐脖子攻擊事件。根據士林某國中家長在通訊軟體群組的轉述，2日中午放學時段，士林國中附近有1名穿黑衣短褲男子，突然衝撞1名女學生，並一度掐住對方脖子辱罵，所幸當下有人喝止，對方隨後離開。目前警方根據街頭監視畫面追查涉案男子行蹤。

    根據國中家長群組訊息轉述，昨下午4時20分左右，在士林國中放學時段，有名黑衣男子自人行道突然出現，並對著2名女學生衝撞，甚至伸手掐住其中1名女學生脖子。當時有路過民眾見狀出聲阻止，男子才鬆手離開，

    由於轉述的訊息持續發酵，也引起學生和家長們驚慌。學生家長們也提醒學生盡量結伴同行，避免單獨行動，甚至有人發聲表示「中正路的怪人不少」。

    轄管士林分局昨日並未接到報案，但文林派出所聞訊後進行清查，今（3）日12時30分與校方聯繫，稱也是昨（2）日接獲周邊鄰居表示，士林國中外面有一名中年男子隨機衝撞女學生，並扣住學生辱罵，後續對方唸完就離開。

    警方今日調閱比對監視器畫面，發現這名男子是下公車後，疑與2名女學生發生碰撞情事，但因監視器有死角，未發現攻擊學生具體事證，警將再查訪周邊店家，深入釐清並追查對方身分，目前已加派巡邏警力與校方積極合作，維護學生安全。

    苗栗才爆隨機砍學童 又傳士林國中女生遭掐脖 校方急澄清

