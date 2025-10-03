苗栗才爆隨機砍學童 又傳士林國中女生遭掐脖 校方急澄清

士林國中昨傳出女學生與社會人士衝突事件，校方今澄清。（記者甘孟霖攝）

苗栗市48歲男子邱明治昨（2日）下午手纏利刃於街頭隨機砍傷國小11歲學童；今傳出昨天北市士林國中女學生與社會人士發生衝突，一度傳出被衝撞、掐脖怒罵。校方今說明，學生與男子碰撞產生口角，並未有肢體衝突情形。

據了解，有家長在學校群組指出，1名女學生昨日放學離開學校，突遭1中年男子衝撞，對方還伸手掐住女學生脖子辱罵，目擊者出聲喝止，男子才鬆手離開。

請繼續往下閱讀...

士林國中今說明，昨接獲附近補習班業者通知，放學時間校門口有1中年男子與女學生衝突，學校向警方調閱監視器畫面、以及與業者確認後，釐清案發當時2名女學生從校門口前往捷運站路上，行進間與1名中年男子發生碰撞，學生被叫住，該男子口頭指責女學生，雙方發生言語衝突，但並未發生肢體接觸情形，目前2名學生皆平安。

校方指出，昨傍晚已向文林派出所反映此狀況，請派出所員警協助巡查留意，並同步啟動安心方案，於放學時段透過廣播加強提醒結伴離校，留意周邊安全，必要時可尋求店家協助；同時，於學校家長代表群組中說明事件發生經過，並請家長代表協助宣導，另已與文林派出所、社區巡守隊等資源合作加強巡視。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法