為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    苗栗才爆隨機砍學童 又傳士林國中女生遭掐脖 校方急澄清

    2025/10/03 15:30 記者甘孟霖／台北報導
    士林國中昨傳出女學生與社會人士衝突事件，校方今澄清。（記者甘孟霖攝）

    士林國中昨傳出女學生與社會人士衝突事件，校方今澄清。（記者甘孟霖攝）

    苗栗市48歲男子邱明治昨（2日）下午手纏利刃於街頭隨機砍傷國小11歲學童；今傳出昨天北市士林國中女學生與社會人士發生衝突，一度傳出被衝撞、掐脖怒罵。校方今說明，學生與男子碰撞產生口角，並未有肢體衝突情形。

    據了解，有家長在學校群組指出，1名女學生昨日放學離開學校，突遭1中年男子衝撞，對方還伸手掐住女學生脖子辱罵，目擊者出聲喝止，男子才鬆手離開。

    士林國中今說明，昨接獲附近補習班業者通知，放學時間校門口有1中年男子與女學生衝突，學校向警方調閱監視器畫面、以及與業者確認後，釐清案發當時2名女學生從校門口前往捷運站路上，行進間與1名中年男子發生碰撞，學生被叫住，該男子口頭指責女學生，雙方發生言語衝突，但並未發生肢體接觸情形，目前2名學生皆平安。

    校方指出，昨傍晚已向文林派出所反映此狀況，請派出所員警協助巡查留意，並同步啟動安心方案，於放學時段透過廣播加強提醒結伴離校，留意周邊安全，必要時可尋求店家協助；同時，於學校家長代表群組中說明事件發生經過，並請家長代表協助宣導，另已與文林派出所、社區巡守隊等資源合作加強巡視。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播