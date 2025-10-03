苗栗隨機殺人犯10年前精神鑑定正常 專家：人性的惡沒有地板

邱明治10年前在同一家超商內也隨機砍人。（資料照）

苗栗昨天驚傳隨機殺人案，48歲邱姓男子持刀砍傷2名國小學童與1名成年男子，更令人震驚的是，他在10年前也曾以相同手法犯案，如今出獄再犯，引發社會譁然。台灣司法精神醫學會理事李俊宏今（3）日表示，邱男在10年前就接受過司法精神鑑定，當時並未發現有明顯精神病或情緒症狀，因此沒有獲得減刑或免刑，他也感嘆「有的案子是病人生病造成的，有的案子是病人也是壞人互相影響，有的案子則純粹是壞人的行為。」

李俊宏說，根據過去判決，邱男在10年前的案件中曾接受司法精神鑑定，當時結果顯示並無明顯精神病或情緒症狀，否認有幻聽、幻覺，現實感與認知功能亦無異常，僅有安非他命使用史，並未被診斷為精神疾病，因此未獲減刑或免刑。

李俊宏指出，若服刑期間沒有精神或情緒症狀，監所自然不會啟動精神醫療轉介或刑後強制治療措施，除非在服刑過程中罹患精神疾病，才會安排門診、藥物治療，並於出獄後銜接精神醫療系統。

他也舉例，2004年台中龍井鄉女保險員分屍案，兇嫌陳金火殺人後還分屍、甚至將被害人的肉煎來吃，但最後精神鑑定結果顯示其神智正常，並無精神疾病，「對這樣的人來說，住院、吃藥、心理治療都不會有改善，只是徒耗社會資源。人性的善可能有天花板，但惡卻可能沒有地板。」

李俊宏也提醒，非法藥物濫用是重要風險因子，安非他命等中樞神經興奮劑具有神經毒性，長期或過量使用可能導致幻覺、妄想，若合併其他成癮物質如卡西酮，攻擊性更高。

至於刑滿出獄後的管理，李俊宏指出，若是假釋出獄，司法仍可透過觀護、治療命令或安置機構進行控管；但若是期滿服刑結束，就只能依現有更生機制協助，包括心理諮商、精神醫療、成癮治療、就業與住所支持。不過，他坦言，這些服務常與個人價值觀與生活方式「拔河」，不少人仍會回到原先毒品或暴力環境，復發風險難以避免。

李俊宏說，部分國家推行社區矯治，將毒品犯納入長期監督，例如假釋期間需定期藥檢、戒癮治療甚至入住專責機構，透過司法強制力延伸降低再犯風險，但這類措施需要龐大人力與經費投入。他直言，台灣正處於快速轉型期，如何兼顧人權與社會安全，是艱鉅挑戰，醫療能做其中一部分，但醫療以外的，就需要網絡協力了。

