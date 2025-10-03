為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    苗栗隨機殺人犯10年前精神鑑定正常 專家：人性的惡沒有地板

    2025/10/03 15:06 記者邱芷柔／台北報導
    邱明治10年前在同一家超商內也隨機砍人。（資料照）

    邱明治10年前在同一家超商內也隨機砍人。（資料照）

    苗栗昨天驚傳隨機殺人案，48歲邱姓男子持刀砍傷2名國小學童與1名成年男子，更令人震驚的是，他在10年前也曾以相同手法犯案，如今出獄再犯，引發社會譁然。台灣司法精神醫學會理事李俊宏今（3）日表示，邱男在10年前就接受過司法精神鑑定，當時並未發現有明顯精神病或情緒症狀，因此沒有獲得減刑或免刑，他也感嘆「有的案子是病人生病造成的，有的案子是病人也是壞人互相影響，有的案子則純粹是壞人的行為。」

    李俊宏說，根據過去判決，邱男在10年前的案件中曾接受司法精神鑑定，當時結果顯示並無明顯精神病或情緒症狀，否認有幻聽、幻覺，現實感與認知功能亦無異常，僅有安非他命使用史，並未被診斷為精神疾病，因此未獲減刑或免刑。

    李俊宏指出，若服刑期間沒有精神或情緒症狀，監所自然不會啟動精神醫療轉介或刑後強制治療措施，除非在服刑過程中罹患精神疾病，才會安排門診、藥物治療，並於出獄後銜接精神醫療系統。

    他也舉例，2004年台中龍井鄉女保險員分屍案，兇嫌陳金火殺人後還分屍、甚至將被害人的肉煎來吃，但最後精神鑑定結果顯示其神智正常，並無精神疾病，「對這樣的人來說，住院、吃藥、心理治療都不會有改善，只是徒耗社會資源。人性的善可能有天花板，但惡卻可能沒有地板。」

    李俊宏也提醒，非法藥物濫用是重要風險因子，安非他命等中樞神經興奮劑具有神經毒性，長期或過量使用可能導致幻覺、妄想，若合併其他成癮物質如卡西酮，攻擊性更高。

    至於刑滿出獄後的管理，李俊宏指出，若是假釋出獄，司法仍可透過觀護、治療命令或安置機構進行控管；但若是期滿服刑結束，就只能依現有更生機制協助，包括心理諮商、精神醫療、成癮治療、就業與住所支持。不過，他坦言，這些服務常與個人價值觀與生活方式「拔河」，不少人仍會回到原先毒品或暴力環境，復發風險難以避免。

    李俊宏說，部分國家推行社區矯治，將毒品犯納入長期監督，例如假釋期間需定期藥檢、戒癮治療甚至入住專責機構，透過司法強制力延伸降低再犯風險，但這類措施需要龐大人力與經費投入。他直言，台灣正處於快速轉型期，如何兼顧人權與社會安全，是艱鉅挑戰，醫療能做其中一部分，但醫療以外的，就需要網絡協力了。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播