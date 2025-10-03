為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南投名間反焚化爐鄉民遭黑道「問候」？ 警方：未接獲報案

    2025/10/03 15:28 記者張協昇／南投報導
    南投縣名間鄉茶農及環保團體，3日到縣政府陳情，要求縣府停止推動名間蓋焚化爐計畫。（記者張協昇攝）

    南投縣名間鄉茶農及環保團體今（3日）到縣政府陳情，要求縣府停止推動名間蓋焚化爐計畫，惟彰化縣環境保護聯盟副理事長張淑芬在陳情時指出，有許多茶農不敢出來參加陳情行動，是因受到在地方風評不好、疑似黑道人士「問候」，要求縣府及警方加強保護鄉民安全。

    對此，南投警分局表示，並未接獲民眾報案或反映此情況，保護轄區民眾安全，是警方職責，會進一步了解。

    老家在南投市的張淑芬表示，南投縣有好山好水好茶，是很純樸的地方 不是黑道治國的地方，這句話她請媒體一定要講，因為茶農及鄉民為了反焚化爐已遭疑似黑道人士「問候」，甚至有人故意製造車輛擦撞事件，讓他們感到很害怕，不敢出來參加陳情等行動。

    張淑芬強調，以前她在反六輕時也遇過類似情況，她告訴鄉民要勇敢，因為你跟黑道打，或許會打贏，但若罹癌恐怕就是死路一條，但一個有法治的地方，不應該發生這種事，因此對於出來參加公聽會、陳情行動、甚至所有名間鄉民，請縣府及警方一定要加強保護他們的安全。

    彰化縣環境保護聯盟副理事長張淑芬表示，名間反焚化爐鄉民遭疑似黑道「問候」，請警方加強保護鄉民安全。（記者張協昇攝）

