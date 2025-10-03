惹怒元配！「生技美魔女」與北醫前院長湯屋共浴2小時 判賠50萬

台北醫學大學附設醫院前院長邱仲峯，與素有「生技美魔女」之稱的知名教授楊智惠共處礁溪長榮鳳凰酒店湯屋長達2小時。（資料照）

台北醫學大學附設醫院前院長邱仲峯，與素有「生技美魔女」之稱的知名教授楊智惠共處礁溪長榮鳳凰酒店湯屋長達2小時，經媒體披露後，案情因此曝光。元配蔣姓女子遂依民事提起訴訟，主張200萬元精神撫慰金。台北地方法院審理後，依侵害配偶權，判楊女須賠50萬元。全案可再上訴。

蔣女主張，她與邱仲峯自民國79年結婚，育有三名子女。112年3月16日，被告楊智惠與邱仲峯相約在台北寒舍酒店會合後，共同前往礁溪長榮鳳凰酒店泡湯，期間雙方互動親密，包括被告將頭依偎在邱仲峯肩上，而邱仲峯右手則在被告臀部、背部游移，二人單獨共處湯屋約兩小時。

蔣女控訴，丈夫與楊智惠的行為已逾越一般男女社交分際，嚴重破壞其婚姻生活，並導致她精神飽受痛苦，憤而請求賠償200萬元精神撫慰金。

楊智惠則抗辯，指出新聞報導片面且未經查證，雙方互動未逾越正常社交範圍，高額賠償將造成不公平，甚至形成重複處罰。

台北地院審理調查，認為蔣女提供的新聞報導及照片可信，均顯示被告與邱仲峯存在肩頸、臀部等親暱肢體接觸，且二人長時間單獨共處湯屋，行為已超過一般朋友互動範圍，構成故意侵害配偶權，情節重大。

法官衡酌，三人皆為公眾人物，社會容易對其私生活放大檢視，已對蔣女造成精神壓力、家庭及工作困擾，判決楊女須賠償50萬元精神撫慰金為妥。全案可再上訴。

