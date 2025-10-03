為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    惹怒元配！「生技美魔女」與北醫前院長湯屋共浴2小時 判賠50萬

    2025/10/03 15:37 記者劉詠韻／台北報導
    台北醫學大學附設醫院前院長邱仲峯，與素有「生技美魔女」之稱的知名教授楊智惠共處礁溪長榮鳳凰酒店湯屋長達2小時。（資料照）

    台北醫學大學附設醫院前院長邱仲峯，與素有「生技美魔女」之稱的知名教授楊智惠共處礁溪長榮鳳凰酒店湯屋長達2小時。（資料照）

    台北醫學大學附設醫院前院長邱仲峯，與素有「生技美魔女」之稱的知名教授楊智惠共處礁溪長榮鳳凰酒店湯屋長達2小時，經媒體披露後，案情因此曝光。元配蔣姓女子遂依民事提起訴訟，主張200萬元精神撫慰金。台北地方法院審理後，依侵害配偶權，判楊女須賠50萬元。全案可再上訴。

    蔣女主張，她與邱仲峯自民國79年結婚，育有三名子女。112年3月16日，被告楊智惠與邱仲峯相約在台北寒舍酒店會合後，共同前往礁溪長榮鳳凰酒店泡湯，期間雙方互動親密，包括被告將頭依偎在邱仲峯肩上，而邱仲峯右手則在被告臀部、背部游移，二人單獨共處湯屋約兩小時。

    蔣女控訴，丈夫與楊智惠的行為已逾越一般男女社交分際，嚴重破壞其婚姻生活，並導致她精神飽受痛苦，憤而請求賠償200萬元精神撫慰金。

    楊智惠則抗辯，指出新聞報導片面且未經查證，雙方互動未逾越正常社交範圍，高額賠償將造成不公平，甚至形成重複處罰。

    台北地院審理調查，認為蔣女提供的新聞報導及照片可信，均顯示被告與邱仲峯存在肩頸、臀部等親暱肢體接觸，且二人長時間單獨共處湯屋，行為已超過一般朋友互動範圍，構成故意侵害配偶權，情節重大。

    法官衡酌，三人皆為公眾人物，社會容易對其私生活放大檢視，已對蔣女造成精神壓力、家庭及工作困擾，判決楊女須賠償50萬元精神撫慰金為妥。全案可再上訴。

    前台北醫學大學附設醫院院長邱仲峯過去曾被控與知名教授楊智惠共處礁溪長榮鳳凰酒店湯屋長達2小時。（資料照）

    前台北醫學大學附設醫院院長邱仲峯過去曾被控與知名教授楊智惠共處礁溪長榮鳳凰酒店湯屋長達2小時。（資料照）

