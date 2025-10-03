最新影像曝光！苗栗隨機砍人兇嫌犯案前騎機車繞行 疑專挑弱小下手

邱男對落單的徐姓女童下手。（民眾提供）

苗栗市48歲男子邱明治，昨天下午手纏利刃於街頭隨機砍人，造成2名建功國小11歲徐姓、丁姓女童及50歲林姓男子受傷。其中，砍傷徐姓女童的影像今天曝光，邱男騎車於社寮街周邊繞來繞去，見徐姓女童落單，停車下來從背後抓住女童下手刺殺，疑專挑弱小犯行。

根據超商周邊街道監視器影像顯示，邱男昨天下午3點多騎機車出門，於住家社寮街、長安街等路段繞來繞去，於社寮街與落單的徐姓女童交會而過。邱男隨即折返，於道路上將機車停下，走向徐姓女童。

當時徐姓女童背對著邱男，毫無防備，邱男一把抓住徐姓女童的脖子，接著用手纏利刃朝女童正面刺砍2、3刀，徐姓女童受傷後，朝超商逃跑求救。當時欲前往超商繳費的林男發現徐姓女童受傷，趨前關心，打電話報警時，遭騎車尾隨到來的邱男從背後突襲，胸、背各中一刀，林男負傷支開邱男，保護徐姓女童順利逃離。

未料，邱男殺紅了眼，進而轉向當時位於超商騎樓前，等候紅燈過馬路、準備前往安親班的成群孩童，再抓住來不及逃跑的丁姓女童，朝胸口刺殺。

