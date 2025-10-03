全台首隻！桃園市搜救犬APRIL 通過BRH高級認證

內政部消防署特種搜救隊日前舉辦BRH共同訓練課程及認證測驗，桃市府消防局領犬員盧弘恩與搜救犬APRIL順利通過「路徑追蹤高級認證」。（圖由消防局提供）

內政部消防署特種搜救隊日前舉辦BRH（Bundesverband Rettungshunde，德國聯邦救難犬協會）共同訓練課程及認證測驗，桃市府消防局搜救犬小組傳來捷報，領犬員盧弘恩與搜救犬APRIL順利通過「路徑追蹤高級認證」，成為全台第1隻取得該項國際專業認證的搜救犬，為我國搜救能量再添新戰力。

消防局表示，此次高級路徑追蹤認證，需要在鄉村或城市設置路徑、靜置時間8至24小時、追蹤距離1000至1200公尺、作業時間65分鐘、追蹤1名特定待救者等條件下進行，對犬隻的嗅覺判斷、環境適應、體能負荷以及人犬協同默契均是嚴格考驗，盧弘恩與APRIL能夠脫穎而出，展現桃園市搜救犬小組長期扎實訓練與專業成果。

消防局局長龔永信表示，搜救犬在山域失蹤搜救、地震倒塌建築搜索等任務中，扮演著不可替代的角色，此次獲得國際認證，不僅代表桃園特搜隊在專業培訓上已達國際水準，也讓台灣在國際人道救援體系中更具話語權，未來在面對重大災害與跨國救援任務時，這隻「全台第1」的高級路徑追蹤搜救犬，將能發揮即時搜尋與快速定位的效能，提升人命救援成功率。

特搜大隊大隊長郭百倫表示，這份榮耀屬於全體搜救團隊，是無數次高強度訓練、日夜不間斷磨練的成果，期勉搜救犬小組持續精進，將這股專業能量轉化為守護市民安全的堅強後盾。

內政部消防署特種搜救隊日前舉辦BRH共同訓練課程及認證測驗。（圖由消防局提供）

