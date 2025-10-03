為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    苗栗隨機砍人為女童擋刀 正義男重傷住進加護病房女兒發文求集氣

    2025/10/03 13:53 記者彭健禮／苗栗報導
    邱男再犯隨機砍人遭逮。（記者彭健禮攝）

    邱男再犯隨機砍人遭逮。（記者彭健禮攝）

    苗栗市48歲男子邱明治，昨手纏利刃於街頭隨機砍人，造成2名建功國小11歲丁姓、徐姓女童及1名50歲林姓男子受傷。過程中，除有安親班黃姓老師英勇護童，受傷的林男也因協助受傷徐姓女童而遇刺且也傷勢嚴重，但他仍負傷引開邱男，讓徐姓女童逃離。

    林姓男子的女兒昨晚在Threads發文，「小女童找我爸爸求救，我爸爸要幫她打電話報警，接著換他被砍，這個社會真的生病了，司法都在幫助壞人，希望大家可以正視這件事情，可以的話一起幫我爸爸集氣度過險境，謝謝」，獲脆友給予祝福打氣。

    經記者聯繫，林男女兒向本報表示，父親從事建築業，對家人跟朋友都非常好，也具憐憫之心，在外面遇上身心障礙街頭表演者都會不吝嗇打賞，給予支持，昨天也是遇受傷女童求救上前協助，結果也遭砍傷。

    據了解，邱男昨天手纏利刃從社寮街住家出門，沿社寮街往建功國小方向行走，於社寮街與建中街口與徐姓女童交會，邱男即朝徐姓女童揮刀，致徐姓女童胸部、手肘割傷。

    徐姓女童沿建中街往超商逃跑求救，當時欲前往超商繳費的林男發現徐姓女童受傷趨前關心，未料遭邱男從背後突襲中刀。但林男仍負傷支開邱男，保護徐姓女童順利逃離。

    林男受右上腹及背部穿刺傷，昨送大千綜合醫院救治，經檢查右側胸腹交界有8公分傷口、背部傷口6公分，且右側大量血胸、插管引流，經觀察血胸出血持續，發現肺部、橫膈膜及肝臟受傷，緊急手術止血，目前人在加護病房，狀況穩定，持續觀察中。

