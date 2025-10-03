北捷踹飛逼讓座白髮婦 捷警13日約訊長髮男

曾姓老婦強逼年輕乘客讓位不成，竟出手揮包攻擊，反遭對方一腳踹飛，引發外界熱議。捷警隊通知長髮男13日到案說明。（本報合成，擷取自Threads）

73歲曾姓白髮老婦在台北捷運逼年輕人讓座還揮包攻擊，結果被對方一腳踹倒，這段過程被目擊乘客拍下PO網引發熱議。曾婦也被「扒出」滿滿的人生「黑歷史」。但單純就她在捷運車廂內攻擊人與被踹的事實部分，曾婦已被捷警隊完成違反社維法部分訊問，至於涉嫌踹人的25歲張姓長髮男，將在13日傳喚到案說明。

兩造尚未告傷害 捷警先辦違反社維法

警方指出，全案因有攻擊等行為，但目前雙方均尚未提出傷害告訴下，捷警隊目前是依據違反社會秩序維護法，分別約訊兩人，待製作完筆錄後，會將再把匯整的蒐證內容，提交由轄區大同分局再作進一步認定裁罰。若兩人屆時提出傷害告訴，警方亦同案處理。

捷警隊表示，前天下午4時左右多，73歲的曾婦搭乘台北捷運紅線象山站往淡水方向，當列車行經信義安和站時，她在車廂內見到有名長髮男子坐在優先席上，明明還有其他座位，她卻上前要求對方讓座，還拿手上的包包打人，男子忍無可忍，直接一腳將曾婦踹倒，場面一度失控。

隨著曾婦行為被網路不斷傳播，被討論程度也益發熱烈，有網友發現曾婦過去也在捷運上扒孩童頭部要求讓座、用雨傘敲孕婦膝蓋、直接坐在孕婦腿上，還要剛開完刀的病患及持拐杖者離開座位，是知名的「攻擊慣犯」。她也被冠上「白髮魔女」、「會議蟑螂」的謔稱，

結果，曾婦的「爆紅」，讓北市警大同分局員警在1日上午9時許，巡邏經過全家超商時，一眼就認出她就是在捷運上與年輕人發生爭執、鬥毆的婦人，她同時還因犯下多起竊盜罪嫌，並在家樂福重慶店偷竹筍，需合併執行55日，但未到案執行被士林地檢署發布通緝的通緝犯。

當時警方和法界人士私下認為，老婦的攻擊行為實屬「輕微」，體型上也屬「弱小」，年齡上差距更大，只是態度惡劣。相較年輕的張男腳踹，「恐怕不容易被認為是合理的正當防衛」，最多可能屬於「過當防衛」而已；若曾婦因此一踹受傷提告，張男可能得為他的「憤怒一踹」付出不小的代價。

捷警隊也認可法界人士的「案外分析」，表示截至目前為此曾婦與動腳踹人的長髮年輕男子均未報案，所以警方目前並未以傷害案究辦。現在台北捷運警隊方已蒐集全程資料，將送請信義分局針對此事件再作針斟，現是朝向依社維法裁處。

捷警隊表示，曾婦在1日被大同分局以通緝犯身份逮獲時，捷運警就曾前往大同分局，針對捷運站內的攻擊事件向曾婦進行偵訊，但她當時並未有提出傷害告訴的要求。

捷警隊昨晚查出張男的居住地，今天下午將發出傳喚通知書，要求他於13日下午2時到捷警隊刑事組接受訊問，但對方屆時若有事，得申請延期。

警方表示，全案在兩造雙方都接受偵訊後，雖然兩人是在捷運行駛在信義區時發生糾紛，但根據捷運法的規定，得以涉嫌人出站的地區作為認定的轄管區，由於曾婦是在中山捷運站出站，張男是在中和站出站，因此，捷警隊最後會再將全案的裁處權移交給大同分局作確認。

