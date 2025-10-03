竹市光復高中學生遭「棒打屁股」原因曝光 警方：已依法送辦

新竹市光復高中學生遭校外人士「棒打屁股」影片遭瘋傳，而被毆打的原因曝光，竹市警方表示已依法送辦。（記者洪美秀攝）

新竹市光復高中學生遭校外人士在赤土崎停車場甩耳光及用球棒敲打屁股的影片今天在各網路社群瘋傳，據了解，這名高一學生被影片中的黑衣男持球棒猛力重擊屁股3下，警方依據被害人報案後，追查涉案毆人的趙男因不滿弟弟先前涉案遭收容，誤認是該名學生為幕後主使，遂持棒施暴，已依傷害、恐嚇等罪嫌送辦。

昨晚到今天在網路社群Threads流傳1段32秒的影片，1名穿著高中制服的高一男學生跪在地上，被一群人團團圍住，一旁還有同校生圍觀。畫面中，只見黑衣男子上前先抬手對這名學生甩2個巴掌，接著命令對方「趴好」。黑衣男子隨即舉起球棒，猛力朝學生屁股連揮3下，力道之大，現場一片譁然。過程中，他還冷聲警告：「在學校注意一點」，之後撿起地上眼鏡還給遭毆的學生，該生低著頭唯唯諾諾地小聲回應「好」，警告氣味濃厚。圍觀群眾則在一旁訕笑，還有人拿出手機拍攝看熱鬧。

新竹市警察局警二分局表示，有關建中路赤土崎停車場發生少年傷害及恐嚇案件，警方已受理報案，並展開調查。經了解，因嫌疑人趙男不滿弟弟先前涉案被收容，誤認報案少年為幕後主使，遂持球棒攻擊對方臀部並加以恐嚇。並已通知嫌疑人趙男到案說明，全案依傷害、恐嚇及少年事件處理法，移送新竹地方法院審理。

