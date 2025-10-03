網婆騙63歲、83歲男兒心 鼓山警1日阻2詐共60萬元

網婆謊稱投資買房缺錢，高雄警方成功阻匯。（民眾提供）

網婆又開始猖獗！高雄鼓山區63歲林姓男子及83歲旗津李姓男子，分別接到網路愛情詐騙，女網友主動關心天天問候，令2人不疑有他，一網婆誆稱兒子投資缺錢，另一案騙孩子買房缺頭期，2男前往行庫各領錢、匯款10、50萬元，險被詐幸被警方及時攔阻。

鼓山分局今（3）日指出，龍華派出所於前日12時許接獲中華一路某銀行報案，稱有男子疑似遭詐騙請求警方到場了解，隨後發現又是一起網路愛情詐騙事件，經員警不厭其煩地勸說之下，男子才敞開心房願意相信警方，進而說出網戀實情。

員警引導男子現場與女網友使用LINE通話，要求見面證明對方真心後，果不其然，網女直接切斷電話讓林男（63歲）心痛不已，最終決定取消新台幣10萬元的匯款。

無獨有偶，在同一時間另一地點，鼓山分局旗津分駐所也同時接獲廟前路某銀行報案，表示李姓老翁（83歲）正欲提款新台幣50萬元，卻說不清楚取款用途，經員警到場細問，李翁反覆稱要幫兒子在鳳山買房，員警詢問老翁兒子姓名時，李翁卻支吾其詞，也無法當場致電。

員警苦口婆心向李翁解釋，一旦將錢交付陌生人，極有可能再也拿不回來，且求助無門，李翁聽完員警勸說後，打消取款的念頭，及時攔阻詐騙，據了解，老翁也可能遇網婆訛詐。

鼓山分局呼籲，詐騙手法日新月異，常見以投資虛擬貨幣、感情交往為包裝，誘使民眾匯款。民眾如接獲類似訊息，應提高警覺並冷靜查證，若有疑慮可撥打165反詐騙專線或110報案，由警方協助查證，以保障自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

男子應警方建議電話聯絡網婆被掛，終於大夢初醒。（民眾提供）

高雄83歲老翁險些被詐騙，警方及時攔詐。（民眾提供）

