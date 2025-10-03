與老東家鬧翻 男當街燃信號彈、持菜刀追砍前雇主

雲男被警方制止並上銬。（記者徐聖倫翻攝）

37歲雲姓男子與前雇主劉姓男子有債務糾紛，今凌晨0時許雙方相約新北市板橋街頭談判，雙方見面後談不攏，雲男情緒失控，點燃信號彈並手持菜刀追砍劉男。騷動引起附近民眾注意並報警，警方趕抵即刻制止雲男，並將其逮捕法辦。

據悉，雲男曾是劉男旗下員工，從事冷氣裝修，雙方在工作上疑似意見不合，常常吵架，劉男最終將雲男解僱。之後劉男對外稱，雲男工作態度不優之外，還欠他一筆債務，雲男聞此訊大為光火，於是約劉男出面談判。

雙方今凌晨依約來到板橋區廣權路上的五權公園外見面，雲男1人赴約，劉男則帶上1名友人助陣。談判間雙方火氣越來越大，雲男理智斷線拿出預藏的信號彈點燃，並抽出菜刀欲劈砍劉男，雙方在大街上展開追逐。

由於雙方鬧出不小動靜，路人、附近鄰居紛紛報警，警方趕抵即刻將雲男控制上銬逮捕。3人均前往警所作筆錄，雲男供稱他被劉男等2人圍毆，所以他才反抗，劉男則否認，表示自己才是吃虧的一方，雙方互相提告。警詢後，依傷害罪嫌將雲、陳雙方共3人送辦，另雲男除傷害外，還涉公共危險，一併移送法辦。

