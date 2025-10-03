苗栗隨機殺人犯出獄半年又再犯 監所：在監期間就常打架鬧事

苗栗市昨（2）日下午發生隨機砍人事件，48歲邱姓男子持水果刀隨機刺傷3人，包括2名女童和1名男子，警方調查發現邱男10年前曾在同一地點犯下相同罪刑，今年3月才服刑期滿出監。（民眾提供）

苗栗市昨（2）日下午發生隨機砍人事件，警方查出嫌犯邱明治10年前曾在同一處超商也隨機殺傷4人，合併各項犯行共判刑9年3個月，今年3月才服刑期滿出監，當初被邱嫌砍傷的退休警察，感嘆矯正機關未能發揮功能；根據獄政單位透露，邱明治在台東泰源監獄服刑時就經常跟獄友打架、鬧事，因為表現不佳、不符合申請假釋的資格。

邱明治10年前因殺人未遂等罪被判處9年3月徒刑，原本發監台東泰源監獄執行，因常有與獄友爭吵、打架等多次違規情形，下工場也未按規定作業，有多次違反監規記點受處分的紀錄。

邱明治在去年10月24日才移監花蓮監獄，刑期僅剩下不到6個月，花蓮監獄表示，邱男在花監執行時表現正常，沒有精神疾病就醫等記錄或列管情形，服刑期間亦無在監所看診精神疾病紀錄。

花蓮監獄表示，受刑人若是假釋或有精神疾病就醫等紀錄，出監後會有保護管束或是戶籍地縣市政府社政單位等監督機制，但因為邱男是刑期屆滿才出監，也沒有精神疾病就醫等紀錄，所以出獄後才沒有相關的監督機制。

