為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    苗栗隨機殺人犯出獄半年又再犯 監所：在監期間就常打架鬧事

    2025/10/03 13:01 記者鄭淑婷／桃園報導
    苗栗市昨（2）日下午發生隨機砍人事件，48歲邱姓男子持水果刀隨機刺傷3人，包括2名女童和1名男子，警方調查發現邱男10年前曾在同一地點犯下相同罪刑，今年3月才服刑期滿出監。（民眾提供）

    苗栗市昨（2）日下午發生隨機砍人事件，48歲邱姓男子持水果刀隨機刺傷3人，包括2名女童和1名男子，警方調查發現邱男10年前曾在同一地點犯下相同罪刑，今年3月才服刑期滿出監。（民眾提供）

    苗栗市昨（2）日下午發生隨機砍人事件，警方查出嫌犯邱明治10年前曾在同一處超商也隨機殺傷4人，合併各項犯行共判刑9年3個月，今年3月才服刑期滿出監，當初被邱嫌砍傷的退休警察，感嘆矯正機關未能發揮功能；根據獄政單位透露，邱明治在台東泰源監獄服刑時就經常跟獄友打架、鬧事，因為表現不佳、不符合申請假釋的資格。

    邱明治10年前因殺人未遂等罪被判處9年3月徒刑，原本發監台東泰源監獄執行，因常有與獄友爭吵、打架等多次違規情形，下工場也未按規定作業，有多次違反監規記點受處分的紀錄。

    邱明治在去年10月24日才移監花蓮監獄，刑期僅剩下不到6個月，花蓮監獄表示，邱男在花監執行時表現正常，沒有精神疾病就醫等記錄或列管情形，服刑期間亦無在監所看診精神疾病紀錄。

    花蓮監獄表示，受刑人若是假釋或有精神疾病就醫等紀錄，出監後會有保護管束或是戶籍地縣市政府社政單位等監督機制，但因為邱男是刑期屆滿才出監，也沒有精神疾病就醫等紀錄，所以出獄後才沒有相關的監督機制。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播