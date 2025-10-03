為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高中爆私設刑堂毆打同學 竹市府教育處：已協助驗傷及報警

    2025/10/03 12:40 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市某高中爆私設球棒刑堂毆打同學事件，市府教育處表示已協助驗傷及報警。（記者洪美秀攝）

    新竹市某高中爆私設球棒刑堂毆打同學事件，市府教育處表示已協助驗傷及報警。（記者洪美秀攝）

    首次上稿：12:23
    更新時間：12:40

    新竹市某所高中學生在校外市府委外的停車場私設刑堂，用球棒毆打同學的影片流出後，引發教育界譁然，直呼這就是市府民政處長施淑婷所認同的「打罵教育」嗎？對此，市府教育處回應，校方已在第一時間啟動校安通報，並同步進行社政通報。

    教育處表示，經了解，該毆打事件是學生由外縣市轉入前糾紛事件所延伸，非近期校園內發生之衝突。學生家屬已陪同就醫驗傷並完成報案，後續將由警方依法偵辦，以釐清事實並追究相關責任。

    教育處說明，已協同校外會督導前往學校關心學生狀況，了解事件全貌，提供必要的心理支持與輔導資源。針對校園安全絕不容忽視，同時也要求學校全面檢討並提出具體改善作為，落實校安機制，以確保校園安全零死角，並請各校加強校園安全宣導與法治教育，依個案需求提供必要的輔導與支持。另提到，此事件已由警方受理查辦，社會大眾切勿轉傳相關影片，以免觸法並侵害兒少權益。

    警方表示，昨天（2日）下午已受理此案所涉的報案，稱在10月1日遭嫌疑人拿球棒毆打。嫌疑人已於昨日17時38分至第二分局埔頂所製作筆錄，後續將依刑法傷害、恐嚇及少年事件處理法移送新竹地方法院審理。

