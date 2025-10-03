路口轉紅燈10秒仍闖越 酒駕男撞死騎士棄車逃逸被起訴

張男酒駕肇事又逃逸，警方追至八德區逮人。（記者鄭淑婷翻攝）

31歲張姓男子在酒吧一夜狂歡後酒駕返家，行經桃園市中壢區中華路一段、遠東路口時，號誌已變換紅燈10秒仍闖越，撞死轉彎的黃姓機車騎士，張男肇事後棄車逃逸並換搭白牌車，警方過濾監視器循線逮人，桃園地檢署檢察官近日依公共危險將他並移送國審。

張男於2023年10月4日深夜11點48分至隔天凌晨1點44分，在中壢區環中東路1處酒吧飲用啤酒，一夜狂歡後他駕駛自小客車離開酒吧，途中不時違規開在雙白線上，在中壢區環東路口往榮民路口停等紅燈時，號誌已轉為綠燈24秒他還停著，後方車流只能左右繞行往前，顯示張男酒醉、難以操控車輛。

張男隨後繼續行駛，依然不時開在雙白線上，直到行經中壢區中華路一段、遠東路口，號誌早已變換紅燈10秒仍闖越，當場撞上正要左轉的黃姓機車騎士，騎士人車倒地，張男小客車車頭全毀，擔心酒駕情事曝光，棄車徒步沿小路找朋友救援，轉搭白牌車逃逸，黃姓騎士經送醫後因全身多發性骨折、創傷性休克不治。

警方過濾監視器還原張男行蹤，前往觀音區住處找人時，張男與友人躲在屋內未應門，待警方離去後又逃往八德區，仍於案發當天下午1點多被逮。

檢方認為張男行為涉犯刑法服用酒類致不能安全駕駛動力交通工具致人於死、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸等罪嫌，2罪犯意各別、行為互殊，請法院分論併罰。

中壢警方呼籲，酒後駕車嚴重危害自己與他人安全，稍有不慎便可能釀成無可挽回悲劇，民眾切勿心存僥倖，應遵守交通規則，拒絕酒駕，若發生事故更應立即停車報警並協助救護，唯有守法自律，才能維護道路安全與社會秩序。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

