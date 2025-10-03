北捷踢飛逼讓座阿嬤 台大高材生證實收到捷運警方通知到案說明

曾姓老婦強逼年輕乘客讓位不成，竟出手揮包攻擊，反遭對方一腳踹飛，引發外界熱議。（本報合成，擷取自Threads）

台北捷運再爆優先席風波！一名73歲曾姓婦人逼座不成還揮包攻擊，反遭年輕乘客一腳踹飛，場面瞬間失控。事件曝光後，這名出腳的乘客不僅被封為「北捷超人」，網友還神出其社群帳號，紛紛留言朝聖。如今這名長髮男發文指出，他有收到捷運警方的通知，大家的私訊都看了，為了避免警方誤會，近期暫時不回應網友。

事發於9月29日下午淡水信義線，曾婦要求一名年輕人讓出優先席，過程中還動手揮包。年輕乘客先把手上提袋交給旁人保管，隨後撩裙起身，猛踹老婦一腳，事件引發兩天熱議，警方追查後發現，曾婦涉及多起竊盜案且為通緝犯，1日巡邏時遭逮捕。她繳納1萬5千元罰金及不法所得後重獲自由，晚間又被民眾目擊搭捷運，雖一度還想爭座，但最後乖乖坐到一般座位，未再鬧事，網友更神出年輕乘客的IG，發現是台大畢業的高材生，經常受邀參與精品活動，還曾與藝人林柏宏、章廣辰合照，帳號瞬間被網友朝聖留言。

請繼續往下閱讀...

綜合媒體報導，捷運警察隊指出，經初步調查後，長髮男姓張、台大畢業，目前已出社會工作兩年，先前有以電話通知他到案說明，但沒人接聽電話，之後會改書面方式通知。

長髮男今日稍早PO出限時動態指出「先跟大家說一下，我有看完每則私訊喔，但目前還未與捷警說明，與專業人士討論後，決定先暫時不過多回覆，避免造成捷警有任何誤會，感恩的心！」

長髮男發文指出，他有收到捷運警方的通知，大家的私訊都看了，為了避免警方誤會，近期暫時不回應網友。（圖擷取自 IG）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法