國小樓梯夾層淪狼師犯罪地！惡行塵封17年 判刑8年半定讞

曾任職於台南市A國小的教師尚志剛，被控連續對未滿14歲女學生實施強制猥褻，惡行經過17年才被揭發，僅2名被害人仍於追訴期。（資料照）

曾任職於台南市A國小的教師尚志剛，被控連續對未滿14歲女學生實施強制猥褻，惡行經過17年才被揭發，僅2名被害人仍於追訴期。台南高分院更一審認定尚男利用教師權勢，在校內隱蔽空間對兩名女童犯下惡行，依連續對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑8年6月；至於被控對其中一名被害人犯強制性交罪部分，則獲判無罪。最高法院駁回上訴，依原判決處有期刑徒8年6月，全案定讞。

尚志剛於民國2002年至2004年間擔任A國小導師，被害人庚女、甲女當時均為未滿14歲的在校學生。由於尚志剛教學嚴厲，有體罰學生的情況，學生對其多有畏懼；短短兩年間，尚男多次選在國小4樓至5樓樓頂的樓梯間夾層、一處隱密且非師生經常出入的空間，對兩名女童實施強制猥褻，並對她們強制親吻，撫摸胸部、性器官，甚至掀起庚女上衣舔其胸部與乳頭，以及脫下庚女內褲，用手撫摸其性器官外部。

兩名女童證稱，當時因懼怕尚志剛的老師身分與平時體罰的威嚴，加上尚志剛會先以「不要害怕」、「不會傷害妳」等言語哄騙，她們雖有緊閉牙齒、手推等抗拒動作，但仍不敢明確拒絕或強力反抗，導致其惡行得逞。直至2020年，由另一名被害人向人本教育基金會揭發，才啟動校園性平調查，陸續發現多名學生的受害情節。

法院審理時，採信多名被害人證詞，認定尚志剛對女學生的妨害性自主行為具特定慣性，包括偏好選擇學校內不為人知、隱密的空間犯案，手法相似如從親吻開始，進階到撫摸胸部、下體，甚至要求被害人協助其滿足性慾，並專挑個性沉靜的學生下手。

法院認為，尚志剛的行為已明顯違反被害人的性自主意願，並非如辯護人所稱僅是利用權勢或雙方合意。多名不同屆、不同校被害人證詞的相似性，足以作為庚女、甲女指控的補強證據。

台南高分院指出，尚志剛的犯行發生在刑法刪除連續犯規定之前，應適用行為時舊法，對被告較為有利。因此，法院將尚志剛對兩名女童的數次強制猥褻行為論為一個連續犯，撤銷原審判決中對其中兩次強制猥褻的認定，最終改判處有期徒刑8年6月。至於尚志剛被控於2003年至2004年對庚女犯強制性交罪1次部分，因缺乏充分證據證明性交事實，判決無罪。

尚男不服再提上訴，最高法院予以駁回，全案確定。

