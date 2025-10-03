為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    苗栗男出獄後再犯隨機砍人 10年前遭砍傷員警嘆「命大」

    2025/10/03 14:11 記者彭健禮／苗栗報導
    邱明治10年前在同一家超商內也隨機砍人，造成3名顧客及1名到場處理的劉姓員警受傷。（資料照）

    邱明治10年前在同一家超商內也隨機砍人，造成3名顧客及1名到場處理的劉姓員警受傷。（資料照）

    首次上稿：11:43
    更新時間：14:11

    昨在苗栗市超商外隨機砍傷2名國小女童及1名中年男子的48歲男子邱明治，10年前在同一家超商內也隨機砍人，造成3名顧客及1名到場處理員警受傷。該名劉姓員警已退休，憶及此事直言「差點沒命，還好防彈背心救了我」。

    「我一輩子忘不了」，退休劉姓員警回憶10年前那天是耶誕節上午，他接獲勤務中心通報前往處理，到場進入店內後第一時間發現櫃檯沒有人，接著邱男就雙手各拿1片剪刀朝他衝來，並往他身上刺，完全沒有時間示警或拔槍。

    退休劉姓員警說，他緊急抓起地上防滑板阻擋，但邱男力道猛烈，防滑板隨即被彈飛，後來邱男一直持刀刺他胸口猛刺，從店內到店外持續約刺了7、8刀，幸好他有穿防彈背心，但邱男每一刀都發出剁剁剁的聲音，且邊刺口中邊喊著「要給你死」。

    退休劉姓員警說，他退到店外後，因被絆倒跌在地，邱男就趁機壓在他身上，高舉手中持刀朝他頸部刺最後1刀，力道很猛，如果沒有防彈背心滑移保護，「我已經死在現場了」，幸好當時一名見義勇為路人趁隙踹了邱男一腳，他才得以掙脫起身，拔槍喝止邱男棄械就逮。

    退休劉姓員警說，昨天知悉邱男出獄半年多，又再次於同一家超商外隨機砍人，嘆矯正機關沒有發揮應有功能，關完還是會再犯。

    邱男於10年前在同一家超商攻擊顧客。（資料照）

    邱男於10年前在同一家超商攻擊顧客。（資料照）

