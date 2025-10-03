為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄出租透天厝火警未裝住警器 消防局對房東開出首張限期改善單

    2025/10/03 10:59 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄出租透天厝發生火警，圖為屋內燒毀情況。（民眾提供）

    《高雄市火災預防自治條例》9月修正上路滿月，消防局查獲1棟出租透天厝發生火警，卻未裝設住宅用火災警報器，對房東開出首張限期改善單，要求房東依空間面積換算要裝9顆，限期改善裝好裝滿，違者將開罰1萬至10萬元。

    前鎮區武慶一路某出租3樓透天厝前天發生住宅火警，瑞隆消防分隊獲報後，立即趕赴現場滅火，所幸路人及時發現迅速撲滅火勢，未釀成重大傷亡；瑞隆消防分隊事後進行住警器設置檢查，發現房東未於租賃住宅裝設住警器，依據《高雄市火災預防自治條例》規定，對房東開立限期改善通知單，要求房東限期改善。

    消防局表示，依《高雄市火災預防自治條例》規定，應設置住警器供人租賃居住住宅場所，若未設置住警器，限期未完成改善者，將處管理權人1萬至10萬元。

    瑞隆分隊分隊長謝恭智指出，消防人員開立限期改善通知單用意是要提醒房東與租屋民眾正視居住安全，身為房東應有責任提供租客一個安全居住環境，而不是僅滿足於提供屋舍本身，只要於期限內完成改善，不會受到任何罰則，反而能提升住屋安全品質。

    瑞隆分隊呼籲民眾自宅與出租房屋，設置住警器是最基本防護，火災往往發生在不經意時候，尤其是夜間，住警器能在火警初期發出警示聲響，爭取黃金逃生時間，降低傷亡與財產損失。

    消防隊迅速到場撲滅火勢。（民眾提供）

