苗栗女童遭隨機砍殺 奮不顧身救人安親班老師：一定要把孩子救下來

邱男脅持女童，黃姓安親班老師奮不顧身將被刺傷的女童拉開。（民眾提供）

苗栗市區昨日傳出邱姓男子隨機砍人事件，造成2名女童及男子受傷，當時安親班黃姓女老師看見邱男持刀脅持丁姓女童，隨即奮不顧身衝過去將丁童拉開，過程邱男隨即出手刺傷丁童，當時現場一片混亂，黃姓安親班老師隨即保護受傷女童到上苗里長家，她今（3）日受訪還原當時情形，可說是驚險一瞬間。

黃姓安親班老師指出，昨天她帶著小朋友從國小走過來，然後在7-11等紅綠燈的時候，她先看到有女學生在7-11門口哭，然後受傷了，當時還不知道發生什麼事，就想說是不是車禍？然後就看到有2個男士在打架，然後就趕快撤離小朋友，後來那個受傷的男子就是往天恩診所那邊跑，小朋友中也很多人都往那邊疏散。

她說，當時回過頭來就看到同行的另一個小朋友被歹徒脅持，當時她想說一定要把孩子從歹徒手上救下來，所以她才向前把這孩子拉出來，那可是那個凶嫌的速度很快，他就直接就揮刀了，當時她也趕快帶著女學生跑去附近上苗里長家，請里長打119送醫。

苗栗市上苗里長周文聖受訪表示，當時人剛好在服務處，聽到很大的叫聲，他出去看的時候，剛好安親班老師帶著被砍傷的女學生就往她這邊衝過來，進服務處後，當時看到受傷的女童，頸部跟胸部都有被刺傷，老師拿手帕或者是衛生紙幫女童按壓，他也趕緊拿大條的毛巾按壓，壓掉2條毛巾都是血，在按壓時也趕緊報案。

周文聖說，119很迅速趕來，在短短的幾分鐘，看那小朋友本來已經坐著的，就是慢慢的癱軟，去摸她的手有一點冰，其實那時候他心裡是很沉重也很緊張，當救護車趕來時才比較放心。

黃姓安親班老師說明當時案發情形。（民眾提供）

