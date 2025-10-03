吵架報復女鄰居！ 阿北把「子孫」留在她機車座墊

李姓男子與女鄰居吵架後，竟在她的機車座墊上噴精。示意圖。（圖取自shutterstock）

55歲李姓男子與鄰居黃姓女子吵架，李男疑為報復黃女，深夜在她的機車上自慰，留下一大坨「子子孫孫」在她的機車座墊上，黃女從監視器發現異狀報警，法官依毀損罪判他徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，家住大寮區的李男與黃女是鄰居，兩人日前曾為了一點生活上的小事發生爭吵，李男疑似懷恨在心，今年2月8日深夜10點多，他喝完酒後，走出家門坐在黃姓女子的機車上，脫下褲子後開始自慰，幾分鐘後，李男把精液噴在機車座墊上，隨即離開現場，13分鐘後，李男拿了一塊抹布重回機車，把精液擦拭乾淨後再離開。



黃女在家聽到家門口傳來異音，她察看自家門口監視器畫面時，驚見李男竟在她家門口自瀆，還把精液噴在座墊上，黃女感到噁心，除報警提告後，更趕緊去機車行把座墊換新，不敢再用這塊被污染過的座墊。

高雄地檢署偵查時，李男坦承犯行，但辯稱自己雖然有打手槍，時值深夜又在巷弄內，不會被旁人看到，但檢察官查出他從2006年起有多次公然猥褻的前科，偵結後依毀損、公然猥褻等罪將他起訴。

但高雄地院審理時，李男又否認涉案，辯稱自己雖然有自慰，但沒露鳥，只射精在褲子裡，沒有沾在座墊，但法官勘驗監視器畫面，發現李男確實有脫褲露鳥搓動的舉動，因此不採信他的說詞，依毀損罪判他徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

