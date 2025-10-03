為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    吵架報復女鄰居！ 阿北把「子孫」留在她機車座墊

    2025/10/03 10:52 記者黃佳琳／高雄報導
    李姓男子與女鄰居吵架後，竟在她的機車座墊上噴精。示意圖。（圖取自shutterstock）

    李姓男子與女鄰居吵架後，竟在她的機車座墊上噴精。示意圖。（圖取自shutterstock）

    55歲李姓男子與鄰居黃姓女子吵架，李男疑為報復黃女，深夜在她的機車上自慰，留下一大坨「子子孫孫」在她的機車座墊上，黃女從監視器發現異狀報警，法官依毀損罪判他徒刑3月，得易科罰金。

    判決指出，家住大寮區的李男與黃女是鄰居，兩人日前曾為了一點生活上的小事發生爭吵，李男疑似懷恨在心，今年2月8日深夜10點多，他喝完酒後，走出家門坐在黃姓女子的機車上，脫下褲子後開始自慰，幾分鐘後，李男把精液噴在機車座墊上，隨即離開現場，13分鐘後，李男拿了一塊抹布重回機車，把精液擦拭乾淨後再離開。

    黃女在家聽到家門口傳來異音，她察看自家門口監視器畫面時，驚見李男竟在她家門口自瀆，還把精液噴在座墊上，黃女感到噁心，除報警提告後，更趕緊去機車行把座墊換新，不敢再用這塊被污染過的座墊。

    高雄地檢署偵查時，李男坦承犯行，但辯稱自己雖然有打手槍，時值深夜又在巷弄內，不會被旁人看到，但檢察官查出他從2006年起有多次公然猥褻的前科，偵結後依毀損、公然猥褻等罪將他起訴。

    但高雄地院審理時，李男又否認涉案，辯稱自己雖然有自慰，但沒露鳥，只射精在褲子裡，沒有沾在座墊，但法官勘驗監視器畫面，發現李男確實有脫褲露鳥搓動的舉動，因此不採信他的說詞，依毀損罪判他徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播