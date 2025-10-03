為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    蘇花改砂石車暴衝畫面曝 車輛回堵急剎追撞轎車

    2025/10/03 10:48 記者王峻祺／宜蘭報導
    砂石車蘇花改東澳隧道追撞前方白色轎車。（民眾提供）

    蘇花改東澳隧道上月底發生1起追撞車禍，34歲溫姓男子駕駛砂石車，疑似未注意109.8公里處北上車道回堵，緊急剎車已來不及，直接高速追撞前方白色轎車後偏向路邊，現場揚起一片沙塵，車禍共造成1名女乘客手部擦挫傷，雖無重大傷亡，但暴衝畫面曝光，相當驚險！

    警方上月30日下午2點半獲報，蘇花改東澳隧道109.8公里處北上車道，發生一起追撞事故，到場調查發現，溫男駕駛砂石車行經該路段，未注意車前已停滯狀況，與前方44歲駕駛轎車的王姓男子發生碰撞。

    白色轎車遭追撞後，偏離車道擠向隧道左側避難人行道上，還往前滑行一段路，砂石車則偏向右側路肩，最後撞到隧道牆壁後停下來，車禍共造成白色轎車右後方毀損，以及車內40歲周姓女乘客手部擦挫傷，送醫無礙。

    這起事故雖無造成重大傷亡，但畫面曝光後仍相當驚悚，有許多民眾當時正在車陣中，歷經車禍陸續分享當下心情，有網友透露當時後照鏡看到車輛衝過來，伴隨白煙、沙塵相當嚇人，也有人說事發後大家紛紛下車關心司機及乘客，所幸車禍沒有造成車輛嚴重回堵，虛驚一場。

    白色轎車遭砂石車追撞。（民眾提供）

    砂石車車禍後撞向路肩，未造成主車道回堵。（民眾提供）

