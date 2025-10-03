全民防詐守荷包！警銀合作攔阻 竹縣9個月財損減逾2億

新竹縣政府警察局舉辦「警銀聯合執行攔阻座談會」，邀請轄內各金融機構代表交流阻詐經驗。（圖由新竹縣警察局提供）

全民防詐！新竹縣政府警察局攜手金融機構架設一道防騙高牆，讓全縣遭詐欺的財損金額，從今年1月大幅下降了逾2億元、減幅達6成，成功攔阻了103件；其中，竹北分局三民派出所員警攔阻一起600萬元比特幣假投資案，當場逮捕58歲多次詐欺前科的車手。

警察局昨舉辦「警銀聯合執行攔阻座談會」，邀請轄內各金融機構代表交流阻詐經驗。局長林建隆指出，經統計，今年1月份新竹縣詐欺財損金額3億7055萬元，但在警方積極查緝、第一線員警攔阻努力以及金融機構全力協助下，至9月份已大幅下降至1億4780萬元，財損減幅達6成。

今年1至9月間，全縣共查獲詐欺集團40件、逮捕327人，查扣不法利得逾6640萬元；成功攔阻103件，金額突破1億4490萬元。這些數字背後，正是銀行主動關懷、行員機警應對，以及員警衝鋒在前的具體成果。

刑警大隊分析指出，新竹縣財損前3大詐欺手法為「假投資」（51%）、「假交友（投資詐財）」（20%）與「假冒機構詐財」（13%），合計占總財損84%。為了打擊這些詐騙，警局自9月起推動「強化警銀攔阻專案」，不僅培訓行員與警察協作，更透過激勵措施讓第一線同仁無畏承擔。

光在9月，警方就查獲6名面交車手，並且攔阻15件金額達864萬元。其中三民所員警更成功攔阻一起600萬元比特幣假投資案，並當場逮捕車手，守護了民眾血汗錢。

「警察就是銀行最強神隊友！」中國信託六家庄分行經理林素菁也分享攔阻案例，強調主管帶頭勇敢，行員才能放心阻詐，感謝警方在第一時間全力支援！

林建隆呼籲民眾切記防詐三步驟：「一聽、二掛、三查證」，遇疑立即撥打165反詐騙專線。警局將持續結合「打詐竹縣隊」與各金融機構、民間團體，構築嚴密的反詐防護網，全面降低財損，守護縣民財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新竹縣政府警察局長林建隆（左）頒贈感謝狀給協助防詐的金融機構。（圖由新竹縣警察局提供）

