    首頁 > 社會

    男子妄想女友另結新歡家暴 高市婦幼隊及時救出助重建生活

    2025/10/03 10:40 記者黃良傑／高雄報導
    高市男子妄想女友另結新歡家暴，婦幼隊及時救出助重建生活，贈送民生物資，由被害人家人代收。（警方提供）

    高市警局婦幼隊偕同社會局關懷家暴被害人小如（化名），小如的男友疑妄想她另結新歡，不僅對小如施暴，還曾至其工作場所騷擾，導致小如被迫離職，生活頓失依靠，小如肩負扶養年邁父親的責任，經濟陷入困境，亟需援助。

    婦幼隊今（3）日表示，警方當天受理小如遭家暴案後，展現跨網絡合作的溫暖力量，同時提供協助保護被害人安全措施，並積極通報社會局展開合作，啟動保護扶助機制，溫馨關懷並提供食物及民生物資，希望讓小如在面臨困境時，感受到社會的支持與溫暖，盼鼓勵其度過難關。

    婦幼隊隊長王碧玉表示，根據統計，家暴案件以親密關係暴力為大宗，隱忍不能終止危害發生，惟有暴力零容忍，受害者應勇敢求助，提高警覺，透過跨網絡合作，維護安全、制止暴力，以確保被害人人身安全。

    警方打擊家庭暴力除法律保護外，也尋求社會資源即時投入，透過警察局與社會局的攜手合作，展現出「治安維護」與「社會關懷」相互結合的力量，持續關懷被害人的生活狀況，並連結相關資源，協助逐步重建生活。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

