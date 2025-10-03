為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    入手賓士當天就火燒車 中古車行「現況交車」免賠

    2025/10/03 10:33 記者黃佳琳／高雄報導
    潘姓婦人入手中古賓士車當天就火燒車，車行因「現況交車」被法官判無責免賠。示意圖。（資料照）

    潘姓婦人到北部某中古車行花了20萬5千元買了一輛賓士車，她開車回高雄途中發現水箱溫度上升，潘婦把車子停到路旁請拖吊車拖至保養廠，結果車子當晚就在保養廠起火，潘女不甘損失提告請求返還買車款，但法官認為，中古車不可能如新車般完美無瑕疵，且雙方交易時同意「現況交車」，因此認定車行無責判免賠。

    判決指出，去年10月14日，潘姓婦人到北部某中古車行，花了20萬5千元購買1台2010年賓士E200，潘婦開車返回高雄途中，發現水箱溫度異常上升，她趕緊停車，通知熟悉的保養廠把車子拖回去檢查；當天晚上，潘婦接到保養廠來電告知，她的賓士車自燃起火，潘婦認為中古車行賣給她一輛瑕疵車，因此提告請求返還買車款。

    高雄地方法院簡易庭審理時，中古車行辯稱，潘婦購車前，雖然有說過這台賓士「沒有待修，剛整理過一些耗材」，但畢竟是逾10年的老車，且里程數已達17.6萬公里，難免有耗損情形，加上雙方買賣時都同意以「現況交車」，因此不能把火燒車的責任算在車行頭上。

    法官根據高市消防局火調報告，發現起火處為車輛駕駛室前側儀表板中間處附近，起火原因「研判無法排除電氣因素引燃之可能性」，潘婦雖強調中古車行指稱車子「沒有待修」，並不表示車輛仍屬新車般完美無瑕疵，即便賓士之類的高貴品牌，仍無法倖免，且交易時雙方均同意「現況交車」，因此認定車行無責判免賠。

