為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新竹騎士撞死工程師遭求償1736萬 法院判賠386萬

    2025/10/03 10:33 記者蔡彰盛／新竹報導
    疏失撞死工程師，新竹騎士遭求償1736萬，新竹地院審理後判賠386萬元。（記者蔡彰盛攝）

    疏失撞死工程師，新竹騎士遭求償1736萬，新竹地院審理後判賠386萬元。（記者蔡彰盛攝）

    新竹楊姓男子騎機車未注意禮讓，撞死騎機車的侯姓工程師，事後自己因過失致死罪被判刑7月，侯男雙親再提附帶民事訴訟，共求償1736萬元，新竹地院審理後判賠386萬元。此外侯男因於下班時發生意外，依勞基法雇主科技公司也被判賠喪葬費與死亡補償共27萬元。

    111年12月15日晚間7點多，楊男騎機車沿新竹市武陵路行駛，撞上騎機車的侯男，事後侯男因左側顱骨骨折合併硬腦膜下出血及腦幹失能，引起中樞神經休克而不治死亡。

    侯男父親對楊男求償喪葬費、扶養費538萬元、精神慰撫金300萬等，合計927萬元。侯母求償扶養費509萬元、慰撫金300萬元等，合計809萬元。夫妻合計求償1736萬元。

    此外侯男父母認為，侯男受僱於科技公司擔任佈局工程師，於下班途中發生交通事故死亡，所受為職業災害，公司身為為雇主，依勞基法第59條規定，公司應給付侯男父母5個月平均工資計算喪葬費，及以40個月平均工資計算之死亡補償，合計263萬元。

    刑事部分，楊男駕駛肇事機車，因未注意少線道車應暫停讓多線道車先行，且未注意車前狀況而發生本件事故，致被害人侯男因而倒地送醫不治，經新竹地院依過失致人於死罪，判處有期徒刑7月確定。

    根據車輛行車事故鑑定覆議會覆議結果，認為楊男駕駛肇事機車，行經設有反射鏡無號誌交叉路口，少線道車未讓多線道車先行，為肇事主因；侯男未減速慢行，作隨時停車準備，為肇事次因，楊男與侯男應各負擔7成及3成過失責任。

    最後法官判楊男需賠償侯父176萬元、侯母210萬元，侯男雇主科技公司應補償償27萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播