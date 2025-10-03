新竹騎士撞死工程師遭求償1736萬 法院判賠386萬

疏失撞死工程師，新竹騎士遭求償1736萬，新竹地院審理後判賠386萬元。（記者蔡彰盛攝）

新竹楊姓男子騎機車未注意禮讓，撞死騎機車的侯姓工程師，事後自己因過失致死罪被判刑7月，侯男雙親再提附帶民事訴訟，共求償1736萬元，新竹地院審理後判賠386萬元。此外侯男因於下班時發生意外，依勞基法雇主科技公司也被判賠喪葬費與死亡補償共27萬元。

111年12月15日晚間7點多，楊男騎機車沿新竹市武陵路行駛，撞上騎機車的侯男，事後侯男因左側顱骨骨折合併硬腦膜下出血及腦幹失能，引起中樞神經休克而不治死亡。

侯男父親對楊男求償喪葬費、扶養費538萬元、精神慰撫金300萬等，合計927萬元。侯母求償扶養費509萬元、慰撫金300萬元等，合計809萬元。夫妻合計求償1736萬元。

此外侯男父母認為，侯男受僱於科技公司擔任佈局工程師，於下班途中發生交通事故死亡，所受為職業災害，公司身為為雇主，依勞基法第59條規定，公司應給付侯男父母5個月平均工資計算喪葬費，及以40個月平均工資計算之死亡補償，合計263萬元。

刑事部分，楊男駕駛肇事機車，因未注意少線道車應暫停讓多線道車先行，且未注意車前狀況而發生本件事故，致被害人侯男因而倒地送醫不治，經新竹地院依過失致人於死罪，判處有期徒刑7月確定。

根據車輛行車事故鑑定覆議會覆議結果，認為楊男駕駛肇事機車，行經設有反射鏡無號誌交叉路口，少線道車未讓多線道車先行，為肇事主因；侯男未減速慢行，作隨時停車準備，為肇事次因，楊男與侯男應各負擔7成及3成過失責任。

最後法官判楊男需賠償侯父176萬元、侯母210萬元，侯男雇主科技公司應補償償27萬元。

