高雄男看電影滑手機遭制止 竟登坐扶梯平台嚇壞民眾

員警規勸男子離開手扶梯平台。（民眾提供）

有民眾昨（2）日深夜到高雄大遠百威秀影城看電影，發現1名男子坐在影城手扶梯平台，深怕男子不小心墜落或發生意外，影城人員雖上前勸說男子下來，但男子坐了許久不為所動，警方獲報到場，了解男子是因看電影時滑手機，螢幕太亮遭後方觀眾制止才跑出影廳外獨坐，經勸說才重返觀看電影。

據了解，張姓男子（27歲）昨晚獨自到影城觀看「鏈鋸人 蕾潔篇」劇場版，中途拿出手機使用，後方觀眾反應螢幕太亮影響觀賞電影，未料張男因此情緒不佳，離場坐於影廳手扶梯旁平台許久，工作人員擔心發生意外規勸張男下來不成，張男此舉也引發其他民眾好奇，甚至猜測是不是沒買到鬼滅之刃的電影票等。

請繼續往下閱讀...

苓雅分局成功所指出，員警於今（3）日零時許獲報並趕抵現場，經現場安撫張男情緒，並協調影城人員為張男更換座位，後續張男情緒緩和後，即自行返回繼續觀看電影。

員警規勸男子離開手扶梯平台。（民眾提供）

男子因看電影滑手機遭制止，竟跑到影院外手扶梯平台獨坐。（擷取自黑色豪門企業）

男子坐在電影院手扶梯平台，嚇壞其他民眾。（擷取自黑色豪門企業）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法