為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄男看電影滑手機遭制止 竟登坐扶梯平台嚇壞民眾

    2025/10/03 10:37 記者許麗娟／高雄報導
    員警規勸男子離開手扶梯平台。（民眾提供）

    員警規勸男子離開手扶梯平台。（民眾提供）

    有民眾昨（2）日深夜到高雄大遠百威秀影城看電影，發現1名男子坐在影城手扶梯平台，深怕男子不小心墜落或發生意外，影城人員雖上前勸說男子下來，但男子坐了許久不為所動，警方獲報到場，了解男子是因看電影時滑手機，螢幕太亮遭後方觀眾制止才跑出影廳外獨坐，經勸說才重返觀看電影。

    據了解，張姓男子（27歲）昨晚獨自到影城觀看「鏈鋸人 蕾潔篇」劇場版，中途拿出手機使用，後方觀眾反應螢幕太亮影響觀賞電影，未料張男因此情緒不佳，離場坐於影廳手扶梯旁平台許久，工作人員擔心發生意外規勸張男下來不成，張男此舉也引發其他民眾好奇，甚至猜測是不是沒買到鬼滅之刃的電影票等。

    苓雅分局成功所指出，員警於今（3）日零時許獲報並趕抵現場，經現場安撫張男情緒，並協調影城人員為張男更換座位，後續張男情緒緩和後，即自行返回繼續觀看電影。

    員警規勸男子離開手扶梯平台。（民眾提供）

    員警規勸男子離開手扶梯平台。（民眾提供）

    男子因看電影滑手機遭制止，竟跑到影院外手扶梯平台獨坐。（擷取自黑色豪門企業）

    男子因看電影滑手機遭制止，竟跑到影院外手扶梯平台獨坐。（擷取自黑色豪門企業）

    男子坐在電影院手扶梯平台，嚇壞其他民眾。（擷取自黑色豪門企業）

    男子坐在電影院手扶梯平台，嚇壞其他民眾。（擷取自黑色豪門企業）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播