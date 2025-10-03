青年淪車手陷阱多 台南推「反詐總動員」守護校園

南市推動「反詐總動員」計畫，深入校園宣導。（圖由南市教育局提供）

詐騙集團常鎖定青年學生，誘使他們成為「車手」或「人頭帳戶」，無意間淪為犯罪工具。為防範校園淪為詐騙目標，南市今年啟動「反詐總動員」計畫，串連跨局處與校園力量，全面加強反詐宣導，守護親師生與市民財產安全。

教育局長鄭新輝表示，特別製作「反車手詐騙貼紙」，發放至所屬學校並貼於聯絡簿，提醒家長與學生提高警覺。今年寒假前也請腹語秀街頭藝人，至國小巡迴宣導健康上網及防詐；暑假前更與衛生局跨局處合作，由教育局進行所屬學校友善校園問卷施測，篩選出網路成癮高風險之國中生，由衛生局團隊前往巡迴宣導網癮防制及反詐宣導。

市長黃偉哲強調，反詐騙必須「全民總動員」，而教育正是最重要的基礎。教育局今年鎖定12大反詐議題，包括冒名詐騙、可疑連結、解除分期付款等，將相關宣導融入行政會議、表揚會、研習與校園嘉年華等各類活動；同時彙整時程表，提供影片與教材，安排於各校餐前五分鐘、運動會及集會時段播放，讓防詐知識自然融入日常生活。

此外，教育局也於官網設置「反詐專區」，即時更新各類宣導資源，方便學校隨時取用。例如近期警政單位更警告，詐騙集團假冒「普發現金一萬元」名義，散發釣魚簡訊，誘騙民眾點擊連結輸入帳戶、信用卡號及個資，進而進行金融詐騙。教育局提醒，民眾務必保持警覺，不要輕信不明訊息，避免落入陷阱。

