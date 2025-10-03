為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    醫師娘偷吃小王 遠赴美國賭城抓姦

    2025/10/03 10:01 記者蔡彰盛／新竹報導
    醫師娘偷吃小王，醫師遠赴美國賭城抓姦！（情境照）

    醫師娘偷吃小王，醫師遠赴美國賭城抓姦！（情境照）

    張姓醫師發現結婚十多年的妻子愛上陳姓小王，甚至跟蹤二人到美國賭城拉斯維加斯目睹開房間，雖然影片沒拍到妻子無法作為呈堂證據，但新竹地院法官光是憑小王寫給醫師娘的激情信件，就足以判定二人有姦情，並判陳男需賠綠帽醫師40萬元。

    育有兩名未成年子女的張男說，111年妻子鐘女與陳男發展成不正當男女關係後，陳男便寄送情書給鐘女，且卡片上稱謂及信末所用祝語亦多見「Sinny sugar」、「Babe」、「Love& miss you」、「Your beloved」等親暱字彙。

    去年12月21日早上張男在美國賭城拉斯維加斯Manda1ay Bay Resort飯店，目睹鐘女身穿睡衣且與陳男從房間走出，事發後更發現二人為滿足其婚外情慾，實已暗通款曲交往多年，且兩人均各自有婚姻與配偶存續中，卻仍經常互訴愛意，112年陳男手寫情書「就期待妳打開卡片看到這個地方的時候，我們已經開心地度過四天的相處時間，製造了更多只屬於我們之間的回憶（愛心圖）」，由此可知兩人會單獨出門約會，不在乎均為已婚身分，文字用語更帶有男女交往曖昧、喜悅情愫，與熱戀中之情侶無異。

    去年9月陳男向妻子坦承外遇出軌並提出離婚，並以惡毒語言攻擊並繼續逼迫妻子離婚，鐘女還跟陳男妻子坦承跟她老公是男女朋友，內容為「話說，他並沒有跟我掩飾啊（無奈圖），妳說的這些有的沒的還有做愛的事我知道啊，我並不覺得有什麼不可以講的！我相信他說他不愛你也是真的，如果他真的愛你真的保護你，怎麼可能主動讓別人有靠近他的機會! 」憤而訴請陳男賠償60萬。

    陳男坦承與鐘女交往，但並未發生性行為，還說鐘女雖結婚16年以上，夫妻感情不睦，先生長年忙於醫師工作，早出晚歸，與妻子在生活上已鮮少有交集，徒有婚姻之名，已喪失婚姻之實質內涵。

    法官從陳男手寫信件內容、用語，以及對話訊息，足認二人間確有逾越一般異性單純友人關係行為，明知鐘女係有家庭之人，還跟她發展超出一般朋友正常社交往來程度關係，堪認陳男所為已足使張男受有精神上痛苦，且逾一般社會客觀上所能容忍程度，而屬情節重大。

    至於美國賭城飯店發現二人共宿飯店一事，錄影光碟截圖僅見陳男出現，並未拍攝到鐘女，此部分證據無法採納。最後判陳男需賠償40萬元。

