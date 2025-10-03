好鼻師！23歲小鮮肉當車手落網 車內飄K味被查獲毒駕

警方在車手的座車搜出一個K盤。（警方提供）

彰化一名女子因網路交友誤陷投資陷阱，報警處理，警方要她配合將計就計，相約面交60萬元，在超商遇23歲李姓車手前來取款，當場逮人，警方帶李男進入其座車搜索時，聞到刺鼻的K他命臭味，車內搜出使用過的K盤，懷疑李男涉嫌毒駕，警詢後依涉洗錢、詐欺、毒品、公共危險等罪嫌送辦。

彰化縣警局員林分局表示，一名女子向員林派出所求助表示，她網路交友時，被對方帶入投資資虛擬貨幣，初期有小額獲利，她想出金，被對方拒絕，懷疑是詐騙。女子跟警方配合，以準備好的60萬現金，跟車手面交。

當李姓車手駕車抵達，正準備與李女面交取款時，埋伏員警一擁而上，以優勢警力包圍車輛，當場逮捕。員警在壓制過程中，更聞到車內散發濃濃K他命臭味，隨後在車內查獲使用過的K盤，車手不僅涉及詐騙，還有毒駕危險行為，立即將人帶回派出所偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

23歲的車手李男落網。（警方提供）

