欠稅停車系統連線通報 宜蘭女愛車遭查封

宜蘭林女欠稅遭追查，車輛停放市區停車格被系統通報執行署。（圖由執行署宜蘭分署提供）

宜蘭林姓女子欠繳使用牌照稅及交通罰鍰計6萬多元，去年申請分期繳納卻僅繳1期，遭法務部行政執行署宜蘭分署多次通知仍置之不理，昨日開車停放宜蘭市中山路的路邊收費車格，立即遭系統鎖定通報被執行官查封，嚇得趕緊繳款取車。

宜蘭分署與宜蘭縣政府財政稅務局、交通處跨機關合作，整合路邊收費停車格停車資訊，一發現有欠稅者的車輛，系統就會立刻通報宜蘭分署，派員評估是否能夠現場執行查封作業。

宜蘭分署表示，宜蘭林姓女子欠繳使用牌照稅及交通罰鍰等，合計6萬多元，經分署通知，雖在去年10月間申請分期，但僅繳納1期即中斷，分期遭廢止後，多次通知均未到場處理。

林女被宜蘭分署查到名下有輛轎車，與宜蘭財稅局積極進行車輛查找，2日上午9點，透過路邊停車即時系統通報，林女車輛出現在宜蘭市中山路停車格，隨即會同相關人員進行查封。

據了解，林女在宜蘭其他鄉鎮工作，車輛鮮少開進市區，因要辦事才短暫停放市區停車格，得知車輛遭查封，嚇得緊急聯繫家人，先代為繳納部分款項，並辦妥分期才保住愛車。宜蘭分署呼籲，民眾應誠實繳納各項公法上債務，切勿置之不理。

執行署查封林女愛車。（圖由執行署宜蘭分署提供）

