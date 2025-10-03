為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉屏東光電場開發弊案 三地、開陽兩集團董座聲押

    2025/10/03 09:08 記者黃佳琳／高雄報導
    三地集團董座鍾嘉村（中）、開陽公司董事長蔡宗融涉光電廠開發弊案遭檢方聲押。（資料照）

    三地集團董座鍾嘉村（中）、開陽公司董事長蔡宗融涉光電廠開發弊案遭檢方聲押。（資料照）

    三地集團與開陽公司合作「屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫」，總開發面積積達130.734公頃，電廠預定位址橫跨屏東縣車城鄉與獅子鄉，但檢調發現兩間集團疑似有工程款回扣問題，經昨日發動搜索帶回兩集團董座，今天凌晨4點檢方複訊結束後，依違反《證交法》中的特別背信罪聲押三地集團董座鍾嘉村、開陽公司董事長蔡宗融。

    鍾嘉村除了是三地集團的董座外，也掛名北基公司的董事長，根據北基2020年8月所發布的公告之重大訊息，太陽能發電設備案與開陽能源股份有限公司合作開發，金額達22億元，由於開發面積相當大，由北基的子公司合豐能源股份有限公司負責此案，而合豐的大股東包含開陽能源，部分開發土地還是鍾嘉村私人所有，因此每年須向鍾支付逾2千萬元土地租金。

    據悉，兩間集團疑似有工程款回扣問題，加上光電廠開發案財報也有疑點，被檢調懷疑內情不單純，昨日發動搜索帶回三地集團董座鍾嘉村、開陽公司董事長蔡宗融共10多人到案，檢方複訊後，依違反《證交法》中的特別背信罪聲押鍾嘉村、蔡宗融兩人，公司林姓副總30萬元、詹姓財務20萬元交保。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播