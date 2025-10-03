涉屏東光電場開發弊案 三地、開陽兩集團董座聲押

三地集團董座鍾嘉村（中）、開陽公司董事長蔡宗融涉光電廠開發弊案遭檢方聲押。（資料照）

三地集團與開陽公司合作「屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫」，總開發面積積達130.734公頃，電廠預定位址橫跨屏東縣車城鄉與獅子鄉，但檢調發現兩間集團疑似有工程款回扣問題，經昨日發動搜索帶回兩集團董座，今天凌晨4點檢方複訊結束後，依違反《證交法》中的特別背信罪聲押三地集團董座鍾嘉村、開陽公司董事長蔡宗融。

鍾嘉村除了是三地集團的董座外，也掛名北基公司的董事長，根據北基2020年8月所發布的公告之重大訊息，太陽能發電設備案與開陽能源股份有限公司合作開發，金額達22億元，由於開發面積相當大，由北基的子公司合豐能源股份有限公司負責此案，而合豐的大股東包含開陽能源，部分開發土地還是鍾嘉村私人所有，因此每年須向鍾支付逾2千萬元土地租金。

請繼續往下閱讀...

據悉，兩間集團疑似有工程款回扣問題，加上光電廠開發案財報也有疑點，被檢調懷疑內情不單純，昨日發動搜索帶回三地集團董座鍾嘉村、開陽公司董事長蔡宗融共10多人到案，檢方複訊後，依違反《證交法》中的特別背信罪聲押鍾嘉村、蔡宗融兩人，公司林姓副總30萬元、詹姓財務20萬元交保。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法